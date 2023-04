1° Maggio in piazza Ariostea, una festa per mille

In piazza Ariostea quasi mille pattinatori. Torna l’evento ‘1°maggio Ferrara Inline 2023 - Trofeo Internazionale del Lavoro Città di Ferrara di pattinaggio corsa su strada’ a cura della Palestra Ginnastica Ferrara Asd, con il patrocinio del Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Ferrara, Avis nazionale provinciale e comunale di Ferrara, Coni e diverse federazioni sportive. All’incontro sono intervenuti Andrea Maggi, assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Paolo Calvano assessore regionale, Marcella Zappaterra consigliere regionale, Monica Bigi, presidente FISR Emilia-Romagna, Franco Mantero, presidente Palestra Ginnastica Ferrara a.s.d. e Mirko Rimessi, coordinatore organizzativo Pgf Asd.

"Come Regione abbiamo contribuito – ha spiegato Paolo Calvano – in quanto riesce a coniugare oltre al valore dello sport, anche il turismo e salute. Un appuntamento meritevole anche per la sua longevità, divenendo una gara di pattinaggio con richiamo nazionale e non solo". Una giornata di sport che vedrà in gara oltre 800 atleti tra giovani e master, pronti a contendersi le prestigiose prove del 64° trofeo internazionale del lavoro ‘Città di Ferrara’ di pattinaggio su strada. "Un programma collaterale – aggiunge l’assessore Maggi – valorizzato anche dalla scelta di Piazza Ariostea, che vedrà alternarsi tra sabato e domenica proposte e iniziative per avvicinare allo sport tutte le persone indistintamente. Lo sport è una delle cose più belle della nostra vita ed è quindi giusto che la si viva come un momento di allegria e serenità riscoprendo il piacere dello stare insieme. Come Comune di Ferrara, vista la carenza d’impianti, stiamo investendo molto in nuove strutture e infrastrutture sportive, oltre ad adoperarci nella costante manutenzione di quelle esistenti".

Mirko Rimessi nel suo intervento ha illustrato i dettagli dell’evento di lunedì 1° Maggio. Un appuntamento che torna ad essere tappa del Gran Prix giovani ‘ Fabio Belotti’. L’ inizio sarà alle 9 con termine previsto per le 18, per tutte la giornata si alterneranno gare e premiazioni. Al termine del mattino quelle riservate ai più piccoli si terrà l’assegnazione del memorial Gilberto Silvagni. Verso le 14 lo svolgimento della tappa del campionato italiano FISR categoria master, a seguire le gare dei più grandi con l’assegnazione del memorial Giorgio Burani e Fabio Falchetti, che andranno rispettivamente al primo senior maschile e femminile. Al termine si concluderà con l’assegnazione del trofeo offerto dal Comune di Ferrara.

Mario Tosatti