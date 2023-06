Bike Night: la festa di 900 ciclisti da Ferrara al mare

Ferrara, 11 giugno 2023 - Giunta alla nona edizione, la Bike Night da Ferrara al Lido di Volano ha segnato il via del tour delle pedalate notturne di 100 km organizzate da Witoor. C’erano davvero tutti per la notte in bici più lunga dell’anno: la partecipazione di tante cicliste (oltre il 23% del totale), di giovani e meno giovani, di gruppi di amici, famiglie con bambini al seguito, per un corteo di luci ed entusiasmo trasversale e colorato.

Un’energia che ha iniziato a riempire piazza Trento e Trieste dalle 21, e cresciuta ora dopo ora, quando sono arrivati nel cuore di Ferrara iscritti di ogni tipo: super allenati, in graziella, in ovomobile. Musica e atmosfera elettrizzante per quello che è diventato l’evento in bici non competitivo che coinvolge più partecipanti in Emilia-Romagna e che quest’anno ha confermato numeri e gradimento altissimi: oltre 900 presenze, con il 66% proveniente da fuori provincia. Presenti in piazza anche Confagricoltura, Lost Road Beer, Assicoop, FIAB Ferrara e UISP, ad animare l’attesa nei loro stand. Dalle 23.30 è poi iniziato l’incolonnamento dei ciclisti sul Listone, poi il conto alla rovescia fino a mezzanotte, quando il gruppo è partito sono partito verso il mare.

Presenti anche Paolo Calvano, assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna che ha pedalato fino al mare, e Matteo Fornasini, assessore al turismo del Comune di Ferrara, entusiasti nell’assistere alla risposta della città per gli eventi in bici, una chiave fondamentale per la promozione turistica di Ferrara e della regione.

La partenza verso il mare

Via a mezzanotte tra due ali di spettatori, poi subito uno suggestivo passaggio sotto il Castello Estense: ad attenderli un percorso cicloturistico lungo la Destra Po, tre ristori fino alla colazione al Bagno Ristoro, al Lido di Volano, direttamente in spiaggia. Ogni ristoro il momento per fare scorte di cibo a Ro, dopo 21km, grazie alla collaborazione con Uisp Ferrara e Volontari della Protezione Civile di Riva del Po, presenti a coordinare anche Serravalle, dopo 48km, ospiti dalla Fabbrica dell’Acqua insieme ai volontari del Gruppo Sportivo Anffas, e infine a Santa Giustina, al 76° km, a Osteria del Delta Torre Abate.

Il fascino del pedalare al buio, un clima estivo con il cielo stellato e la luna piena, il sentirsi parte di un evento unico nel suo genere ha dato l’energia a tutti i partecipanti per superare le tante ore in sella. La Bike Night è l’unico evento che raduna insieme bici da città, da corsa, gravel, mtb, tandem, e-bike, risciò, monopattini sportivi (footbike), bici reclinabili, ovomobili. Hanno partecipato anche persone con disabilità visiva (in tandem) o motoria.

"È anche grazie alla Bike Night che si promuove il territorio, in modo partecipativo e innovativo”, commenta Simone Dovigo, presidente Witoor, “offrendo un viaggio da ricordare e raccontare agli altri, ed è proprio l’intreccio di storie, emozioni e tipologie diverse di partecipanti l’impatto più significativo della Bike Night”. “La bici è di tutti, sempre, a tutte le ore: - conclude Simone Dovigo - con Bike Night accendiamo la passione del cicloturismo in tante persone che non avevano mai percorso 100 km. E abbiamo scelto format nuovi per l’Italia, come pedalare di notte: un’esperienza magica e sorprendente che sa coinvolgere un pubblico nuovo che si appassiona alla mobilità sostenibile”.

L’edizione 2023 ha voluto ricordare anche il dramma dell’alluvione in Romagna, travolta dall’acqua e dal fango. Witoor ha scelto di donare 2 euro per ogni iscrizione raccolta. La somma sarà devoluta alla raccolta fondi lanciata dalla Regione in favore delle zone e delle persone colpite dall’alluvione di maggio.