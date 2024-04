Pattinaggio. Frilli e Cassone conquistano il podio. Pattinatori Estensi da applausi

Si è appena aperta la tornata di gare della seconda tappa della rassegna regionale Aics e già tanti i traguardi raggiunti dalla Pattinatori Estensi. Medaglia d’argento per Matilde Frilli nella categoria Allievi 2010, prima a scendere in pista nella giornata

di sabato 6 aprile presso il pattinodromo Up and Down di Lugo.

Nella giornata di sabato 13 aprile, presso il palazzetto polivalente di San Giovanni in Persiceto, è stata Nina Cassone a sbaragliare la concorrenza e ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio nella categoria di gara promozionale Ragazzi Professional,

quinto posto per la sorella e compagna di squadra Mia Cassone, nella stessa categoria.

Ottime anche le performance di

Annica Marsico e Viola Libera,

rispettivamente quinta e ottava classificata nella Giovanile Professional gruppo 1. Altri palazzetti e altre gare, quelle della Fase 2 del campionato nazionale Uisp Formula UGA, hanno impegnato le giovani atlete di casa. Grandi risultati per Vittoria Biasini, nona classificata, Elisavittoria Luku undicesima, Vittoria Calzolari 17°, Noemi Ferracin 21° e Irene Incandela 32° classificata, in un gruppo di 57 atlete nella categoria UGA Bianco Basic anno 2013. Stessa categoria ma 2014 per Sveva Toselli sesta e Martina Bettoli 17° classificata su 53 atlete. Ancora soddisfazioni, con l’ottimo piazzamento di Marta Bellini nella classifica della categoria UGA Azzurro Start 2015.