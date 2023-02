Pattinatori Estensi trionfano con quattro ori e un argento

Ed anche i gruppi scendono in pista per la fase regionale del Campionato FISR presso la PlayHall di Riccione in un weekend di grande sport, emozioni e ottimi risultati per la Pattinatori Estensi. Nella giornata di sabato 4 febbraio, ad aprire le danze il Quartetto Spicy, composto da Sofia Di Paola, Gabriela Ipate, Sofia Santolini e Sofia Scanavacca che ha gareggiato per la categoria Quartetti Cadetti. La competenza e la coordinazione delle quattro atlete unite alla splendida coreografia Four Jackson sulle note di Michael Jackson, hanno portato il quartetto sul gradino più alto del podio.

A seguire, nella stessa giornata, per la categoria Quartetti Junior, il quartetto Fuego, potente e frizzante, ha sbaragliato tutta la concorrenza classificandosi primo. Il quartetto appena formato e già molto promettente, composto da Sonia Lascari, Alice Cornacchia, Giada Tartari e Matilde Franchini si è esibito nella splendida coreografia Heroes fall heroes rise “innalzandosi” sulla cima del podio.

Domenica 5 febbraio a scendere in pista è il gruppo Delta Crew, in gara per la categoria Gruppi Junior. La formazione, composta da Dafne Borghi, Alice Cornacchia, Sofia Di Paola, Matilde Franchini, Vittoria Grassi, Gabriela Ipate, Sonia Lascari, Sofia Santolini, Sofia Scanavacca, Giada Tartari, Vittoria Vaccari, Sofia Viola, si è esibita in una strepitosa coreografia sulle note di un medley di grandi successi dei Queen, conquistando il primo posto.

Nel pomeriggio è stata poi la volta della categoria Quartetti Divisione Nazionale e La Pattinatori Estensi ha schierato in pista due dei suoi quartetti più fiorenti, il quartetto Eleyn formato da Alice Vecchi, Luca Vecchi, Martina Fregnani e Alessia Polastri che si è esibito in un disco dal titolo Dietro a una maschera sulle suggestive note del fantasma dell’Opera, e il quartetto Synthesis composto da Linda Milani, Carlotta Romagnoli, Simona Soattin e Sueli Tonioli, che ha pattinato in un medley di successi della cantante francese ZAZ con il disco Danzando sulla mia strada. Due esibizioni straordinarie e variegate che hanno convinto appieno i giudici e hanno permesso ai quartetti Eleyn e Synthesis di aggiudicarsi rispettivamente il primo e il secondo posto in classifica.

Al fianco di tutti gli atleti, nella fatica e nei successi di queste due giornate sportive, le preziose e instancabili allenatrici Cinzia Roana, Federica Faccini e Martina Ravani.