Tacopina e Trump: “Mi ha telefonato subito dopo un gol della Spal”

Joe Tacopina e Donald Trump

Ferrara, 8 marzo 023 – Joe Tacopina è ripartito per gli Stati Uniti, ma ieri il suo nome è risuonato forte e chiaro su tantissime testate del nostro Paese. Il motivo? Alcuni passaggi di un’intervista rilasciata qualche settimana fa a Italian Football Podcast che riguardano il suo rapporto con Donald Trump. "Se lo provocassi e lo sfidassi comprerebbe l’Inter per vincere – ha confessato il presidente della Spal, che assiste l’ex presidente degli Stati Uniti in qualità di avvocato –. Il calcio gli piace abbastanza, ma la sua vera passione è il golf. Non è esattamente un appassionato di calcio, ma gli piace lo sport e apprezza il mondo che lo circonda. La Spal? Sa che sono il presidente del club, anzi mi ha chiamato subito dopo un nostro gol. Ne abbiamo segnati quattro in tutto l’anno, e non me lo sono potuto nemmeno godere per 35 secondi. Ma va bene così, è normale quando si rappresenta una personalità come il presidente".

Come già ricordato, l’intervista è stata effettuata qualche settimana fa, quindi la telefonata di Trump a Joe non si riferisce al match disputato domenica scorsa col Cittadella, come invece in molti hanno immediatamente pensato.

Nainggolan allo Store

Oggi alle 18,30 il Ninja sarà presente allo Spal Store di via Mazzini per foto e autografi coi tifosi biancazzurri. Una bella occasione per incontrare Radja Nainggolan, attualmente alle prese con un problema al polpaccio. Inoltre, in occasione della Festa della Donna, a tutte le tifose spalline che raggiungeranno lo store biancazzurro sarà donata una mimosa.