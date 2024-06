Forlì Pride 2024: la sfilata anticipa al 14 giugno

Forlì, 4 giugno 2024 – La comunità arcobaleno forlivese torna, per il terzo anno consecutivo, a sfilare lungo le strade della città, venerdì 14 giugno.

Il ritrovo è previsto alle ore 18 in piazzale della Vittoria (lato ingresso giardini della Resistenza) per partire in corteo alle 19. Quest’anno il motto della manifestazione sarà ‘R-esistenze’, ovvero un modo e un’occasione per dare risalto a tutte quelle azioni di resistenza quotidiana che si compiono, spesso senza rendersene conto, semplicemente esistendo all’interno della comunità Lgbtqia+, in una società dove ancora esistono pregiudizi e discriminazioni.

Lo scorso anno la manifestazione si è tenuta a luglio e, nonostante il caldo, diverse centinaia di persone hanno percorso le vie cittadine per rivendicare, con striscioni, canti e slogan, spazi sicuri dove poter esprimere la propria identità in libertà e tenere accesa l’attenzione sui diritti delle famiglie arcobaleno.