A Galeata una folla di bambini col berretto rosso invade le piazze

Partiti con il botto gli eventi natalizi a Galeata. Nella giornata dedicata all’Immacolata centinaia di persone hanno animato il centro storico richiamati dalla pista di ghiaccio in piazza Antonio Gramsci e dalle casette di legno che a turno ospitano i gestori degli esercizi pubblici del paese che propongono le loro specialità. Vie e piazze piene, pubblico entusiasta come da tempo non si vedeva. "Sono veramente soddisfatta della partecipazione dei miei cittadini e di quelli dei paesi vicini che si sono stupiti di questo successo concretizzatosi – commenta il sindaco Francesca Pondini – dalla collaborazione delle associazioni di volontariato e, in particolare, proprio degli esercenti che hanno colto il messaggio che abbiamo lanciato: ognuno deve fare la propria parte se vogliamo rilanciare l’immagine del paese. In questo senso la riqualificata via IV Novembre, la pista del ghiaccio e le iniziative collaterali hanno fatto il resto soprattutto grazie all’arrivo degli alunni delle scuole primaria e dell’infanzia in costume natalizio che hanno riscaldato il cuore di tutti". Ha riscosso successo anche la mostra dedicata al maestro Paolini e ai sussidi didattici al centro culturale.

"La vita di Paolini – dice il sindaco – è stata spesa per rendere piacevole l’insegnamento nelle scuole dove ha operato, a partire da Rondinaia, Strada Dianini, Torricella, Pianetto e Galeata grazie a un apprendimento basato sulla partecipazione attiva del bambino, sullo sviluppo della creatività, e sull’imparare giocando". Nell’occasione il nipote Francesco Bombardi ha presentato il libro ‘Le macchine del Maestro Paolini. Sussidi didattici auto costruiti 1955-1980’.

o.b.