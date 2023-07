Addio a Mantellini Pilota col rally nel dna

All’età di 85 anni, a seguito dell’aggravarsi di una pregressa malattia, si è spento Federico Mantellini, pilota noto non solo in Romagna. Nato a Castrocaro Terme, prima di ritirarsi in pensione, ha lavorato nella propria officina di San Martino in Strada, specializzata nella riparazione di autocarri; grande appassionato di vetture del marchio Alfa Romeo, ha corso in particolare con Ar Gt 1600, Ar Gtv e Ar 75V6, ma anche con la Lancia Fulvia Hf, iniziando con i rally nel 1973, affiancato agli inizi in veste di navigatore da Bruno Simoncelli (entrambi nella foto), oggi responsabile del Team Piloti Forlivesi; spesso al via del Rally Colline di Romagna e della Coppa Città di Cesena, si era poi dedicato alla gare di velocità in salita, con una presenza costante alla sua amata Predappio-Rocca delle Caminate, di cui era attivo promotore nell’ambito della Scuderia Gruppo Piloti Bandini; grande appassionato di gare automobilistiche, quando non impegnato in prima persona al volante di una vettura da competizione, ogni domenica era presente come spettatore nei circuti di Imola, Misano, Varano e Magione.

Fabio Villa