Alberghiero, una lezione di vita. Catcalling: è ora di finirla

Un incontro di grande impatto e importanza è quello che attende gli studenti e le studentesse dell’Istituto Superiore ‘P. Artusi’ di Forlimpopoli questa mattina al teatro Verdi. Si terrà, infatti, una lectio magistralis di Barbara Iannuccelli (foto) del foro di Bologna, avvocato penalista che dal 1995 ha seguito numerosi casi di cronaca, tra cui il processo per l’omicidio di Saman Abbas, la giovane diciottenne pachistana uccisa per essersi sottratta ad un matrimonio forzato, e il caso di Cristina Golinucci, la ventunenne scomparsa a Cesena il 1 settembre 1992 e tuttora un fascicolo aperto per omicidio contro ignoti. In particolare si andrà ad approfondire il fenomeno del catcalling, le molestie di strada che comprendono commenti indesiderati, gesti, strombazzi, fischi, occhiate, ammiccamenti, gesti e l’uso di segni per valutare l’aspetto fisico. Oltre a questo si parlerà anche di disparità di genere. "Le molestie da strada – commenta Mariella Pieri, dirigente scolastico dell’Istituto forlimpopolese – sono una forma di violenza contro le donne molto diffusa e di cui difficilmente si sente parlare. Dal fischio all’apprezzamento mascherato da complimento non richiesto, non importa quanto volgare, si tratta di una forma di aggressione che ultimamente sta conquistando visibilità e verso la quale si sta iniziando a prendere contromisure a tutela delle vittime, incluse vere e proprie iniziative legislative".

ma.bo.