Equivoci in dialetto al Piccolo

Il primo spettacolo della stagione di teatro dialettale al Piccolo di Forlì, sarà ‘Al cev, una vasca e Parigi’ della Cumpagnì dla Zercia andrà in scena questa sera alle 21. Scritto da Andrea Oldani e diretto da Claudio Tura, il divertente spettacolo ruota su alcuni eventi di cui lo spettatore è a conoscenza, a differenza degli attori. Il tutto è giocato sull’equivoco che finisce col generare il caos. Al centro della storia c’è un investigatore privato che darà unità ad una situazione in cui vari personaggi sono sull’orlo di perdere la loro identità. Il prezzo dell’abbonamento ai sei spettacoli della rassegna è di 39 euro; quello dei biglietti per i singoli spettacoli è di 7 euro. I biglietti sono acquistabili o prenotabili telefonicamente (0543.26355) presso la biglietteria del Fabbri (martedì-sabato ore 10-13 e 16-18, festivi esclusi) e nelle sere di spettacolo al Piccolo dalle ore 20.