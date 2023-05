Galliano Park di Forlì allagato, pista inagibile e ricoperta di fango: "Rincuora la solidarietà"

Forlì, 25 maggio 2023 – Un disastro di proporzioni bibliche. La devastazione provocata dall’esondazione del Ronco, tra Forlì e Forlimpopoli, ha letteralmente sepolto sotto una valanga d’acqua il Galliano Park, la pista è un lago nel quale si potrebbe praticare sci nautico più che motociclismo. Il teatro degli allenamenti di tanti romagnoli, al momento, è completamente inagibile. Ma non solo: tutto è andato perduto, anche le costruzioni recentemente ristrutturate. Il popolare Fabiano della Galliano Park lavora nel fango per iniziare a risistemare e per recuperare almeno la pista in tempi il più rapidi possibili. "Sono arrivati sei metri d’acqua in un’ora e abbiamo perso tutto in un attimo – racconta lo stesso Fabrizio "Fabiano" Fantini – speriamo che la pista si sia salvata, visto che ora è sotto mezzo metro di fango. Dobbiamo salvare il salvabile e lo stiamo facendo: tra l’altro, per comodità, avevamo risistemato e fatto diventare casa nostra una parte della struttura, così siamo anche senza casa. Al momento, con mia moglie Catia, siamo sfollati e ospiti di mio cognato Loris Reggiani, che proprio qui ha lanciato le sue moto elettriche, a gustare la cucina speciale della sua consorte Valentina".

La vista di Galliano Park allagato

I danni sono davvero ingenti e Fabiano li quantifica. "Mi sono messo a tavolino con carta e penna – prosegue – e per me siamo sui due milioni di euro. Fosse per me lascerei perdere tutto, ma è stata per tanti anni l’attività di famiglia, dopo la nascita grazie a mio padre. E mio figlio Manuel giustamente vuole continuare". In tanta disperazione è stata fantastica la macchina della solidarietà che si è subito attivata con sostegni economici e in natura. Andrea Dovizioso, attraverso i suoi canali social, si è stretto ai gestori del Galliano Park, dove si è allenato più volte: "Famiglia Fantini, ten bota". Lo ringrazia, naturalmente, Fabiano: "Ho ringraziato personalmente Andrea Dovizioso – dice – come voglio ringraziare tutti quello che ci sono stati vicini in questi giorni e sono stati davvero tanti. Sono stato davvero sorpreso di quanto affetto ci sia stato nei nostri confronti. Affetto ma anche aiuti pratici". Luca Marconi, proprietario di una segheria, già pilota nel MotoMondiale e in SuperBike ha messo a disposizione uomini e strumenti per aiutare a spalare il fango. In tanti hanno fatto pervenire una donazione sul conto attivato dell’Asd Galliano Park (Iban IT10P0306909606100000187384). Perché la Romagna dimentichi in fretta e torni ad avere la pista dove mangiare un ottimo piatto di tagliatelle e allenarsi con profitto.