Ha riaperto il Bar Sport. E anche l’edicola è salva

Dopo una ventina di giorni di chiusura per cambio gestione, ieri ha riaperto a Portico il bar Sport, edicola e tabaccheria, dopo che tutto il paese aveva temuto la chiusura definitiva per mancanza di acquirenti. A rialzare la saracinesca ieri mattina presto è stata la nuova titolare Liselle Duenas, una filippina d’origine, ma ormai in Italia dal 1989, quando è arrivata a Imola. Ieri pomeriggio Liselle ha organizzato un brindisi di benvenuto a tutti i vecchi e nuovi clienti.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale è intervenuta l’assessora Caterina Mordenti, che a nome del sindaco Maurizio Monti e della cittadinanza ha augurato buon lavoro alla nuova gestione sottolineando che "la continuazione di un servizio così importante come quello del bar Sport, dell’edicola e della tabaccheria, di vitale importanza per il paese di Portico e per l’intero comune, un segno di speranza per il futuro". Nella sua risposta Liselle ha ringraziato tutti i numerosi presenti, l’amministrazione comunale e Maria Cipriani, ora in pensione, che ha passato il testimone, concludendo: "Spero e mi auguro di fare il bene di tutto il paese". Mentre viveva a Imola come operaia in un’azienda locale, Liselle ha incontrato in discoteca un ragazzo di Portico, Marco Ferraresi. Così dal 2002 si è sposata, trasferendosi a Portico, dove ora vive col marito e la figlia Alice di 19 anni, presenti all’inaugurazione, insieme ai suoceri Enzo e Marisa. Per alcuni anni ha lavorato nell’azienda di stampaggio lamiere Bipres, finché nel 2009 ha aperto a Rocca San Casciano un negozio di fiori per 5 anni. Nel 2013 è tornata a Portico per lavorare presso l’albergo ristorante Al Vecchio Convento.

"Questo nuovo impiego – racconta Liselle – è il coronamento di tutti i lavori che ho fatto finora nel territorio, perché fare la barista mi piace molto. Proseguirò ciò che ha fatto per 44 anni Maria Cipriani, andata in pensione, ma con qualche novità. Oltre alle colazioni del mattino, nel tardo pomeriggio dei weekend vorrei iniziare a preparare l’apericena. Inoltre, terrò aperto il bar anche dalle 12 alle 13, per chi transita lungo la SS67. Il lunedì e il giovedì terrò aperto fino alle 14.30". Il bar Sport con edicola e tabaccheria si trova a Portico in via Tosco Romagnola 27, davanti al municipio.

Quinto Cappelli