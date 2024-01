Il generale Mari entra nello staff di Figliuolo

Il generale dei carabinieri Fabrizio Mari (nella foto), già comandante dei carabinieri forestali dell’Emilia Romagna, è entrato a fare parte da qualche settimana della struttura del Commissario straordinario all’alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo. La scelta di Mari, ufficiale molto preparato sui temi ambientali, deriva da un accordo siglato dal generale Figliuolo e dal generale Andrea Rispoli, comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma. Attraverso l’intesa, il commissario Figliuolo si avvale della competenza del generale Fabrizio Mari e delle professionalità tecniche dei reparti territoriali dei carabinieri forestali, anche per la sorveglianza e il controllo del territorio, per la ricognizione delle criticità idrauliche, per il monitoraggio della viabilità secondaria e delle opere infrastrutturali.

Ai vertici dell’Arma forestale Emilia Romagna si è insediato il colonnello Gaetano Palescandolo, già comandante della Regione carabinieri forestali Umbria.