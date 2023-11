Incontro sui ’nonni’ a Civitella

Oggi prende il via al Centro Operativo Auser di Civitella in via Martiri Partigiani 2, il ciclo di conversazioni ’Non ci sono più i nonni di una volta’, organizzati da Auser e in programma ogni giovedì pomeriggio fino al 14 dicembre, e poi dall’11 al 25 gennaio. Alle 16,15 lo psicologo Sergio Pasqui parlerà sul tema ‘Dimmi, ti ascolto - Superiamo le difficoltà relazionali’. Il Centro offrirà anche animazione, merenda e sorprese per i bambini che accompagneranno i partecipanti.