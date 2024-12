Le stelle di Natale in vendita per l’Ail: più aiuti e ricerca

I volontari dell’Ail, l’associazione italiana contro leucemia, linfomi e mieloma, vendono oggi e domani le ‘stelle di Natale’: il ricavato viene utilizzato per la ricerca presso l’Irst di Meldola e per e l’assistenza medica, psicologica e riabilitativa a domicilio. In piazza Saffi si trovano sotto il municipio, ma anche al Mega (corso della Repubblica), ai Portici (via Colombo), all’iper Puntadiferro (presso l’ingresso vicino alla libreria Ubik), piazzale Kennedy, al Famila di via Andrea Costa, presso i piazzali Kennedy e Antica Pieve (San Martino in Strada).