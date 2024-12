Luci e colori, uno spettacolo

I più impazienti, ansiosi di calarsi nelle atmosfere natalizie, potranno approfittare già oggi di una ‘pre inaugurazione’ extra: alle 17 saranno accesi i nuovi Giardini di Luce, una novità di questa edizione di Forlì che Brilla che va a includere anche l’area verde dei Giardini pubblici, affacciata su piazzale della Vittoria.

Si tratta di un percorso di luci incantate, colori cangianti, fiocchi di neve giganti e animali in tre dimensioni che attraversa come in un sogno i giardini pubblici fino alla fontana monumentale. L’installazione resterà poi visibile ogni pomeriggio dalle 17 alle 23 per tutto il periodo delle feste natalizie.