Paura e disagi Predappio Alta senza acqua e gas, distrutta una casa a Porcentico

di Quinto Cappelli

Anche a Predappio il maltempo ha colpito duro e fra i principali danni c’è l’interruzione dell’acqua e del gas a Predappio Alta, causa una frana che ha rotto le tubature del rifornimento. Verso la mezzanotte fra martedì e mercoledì uno smottamento con un fronte di 30-40 metri si è staccato infatti dall’ingresso dell’abitato, all’altezza del Torrione, scendendo a valle per centinaia di metri, fino ad arrivare al canile che di trova lungo i tornanti della strada di collegamento con Predappio. La frana, profonda alcuni metri, ha appunto rotto le tubature dell’acqua e del gas. Alcuni abitanti hanno avvertito le autorità locali e sul posto sono intervenuti i tecnici comunali col sindaco e con gli addetti di Hera.

Racconta il sindaco Roberto Canali: "Dalle 2 di notte i tecnici di Hera stanno lavorando per cercare di realizzare un allacciamento provvisorio per ripristinare l’erogazione del gas". Per l’acqua c’è meno preoccupazione, perché il paese della Pré è dotato di un serbatoio a monte che potrebbe fornire acqua per uno-due giorni.

Una seconda grossa frana è avvenuta nella frazione di Porcentico, sul crinale che confina con Galeata. Qui un movimento di terra, con un fronte di 200-300 metri, ha distrutto un’intera abitazione e divelto la strada comunale, completamente interrotta. "Le due persone che si trovavano nella casa distrutta – spiega Canali – sono riuscite a salvarsi nella notte e a trasferirsi da alcuni parenti a Meldola". Aggiunge il primo cittadino: "Le quattro o cinque famiglie che sono a monte della frana possono uscire di casa, ma solo dal versante di Galeata. Sono senz’acqua e senza luce. Ma la situazione più grave della zona è quella di un allevamento avicolo rimasto isolato e senza servizi". Anche in questa zona di Porcentico i tecnici di Enel ed Hera sono al lavoro per ripristinare i servizi interrotti dal maltempo. Conclude il sindaco Canali: "Altre frane e smottamenti sono in continua evoluzione e noi stiamo monitorando tutto il territorio".

I disagi per la popolazione colpita sono ingenti. Racconta Riccardo Menghi, titolare con la moglie Barbara Lucchi del ristorante La Vecia Cantena dla Pré di Predappio Alta: "Senza gas e acqua la nostra attivata è chiusa. Il fornaio non ha cotto il pane, che è arrivato da giù. Speriamo in un veloce ripristino dei servizi". Inoltre ieri verso le ore 8 una squadra dei vigili del fuoco di Forlì è intervenuta a Fiumana, per soccorrere una persona rimasta bloccata con la sua auto in un sottopasso allagato. La squadra ha estratto la persona bloccata nell’abitacolo della vettura, portandola in salvo.