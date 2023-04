Pnrr, in arrivo le prime opere Corso della Repubblica, si parte

Mancano pochi giorni e si vedranno le prime realizzazioni in città fatte con i fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Non è eccessivo dire che si tratta di un’occasione storica, perché i progetti "ammontano a circa 150 milioni di euro", sottolinea Vittorio Cicognani, assessore al bilancio e ai lavori pubblici. Se tutto filerà liscio (delle incognite si parla a parte) nei prossimi mesi molti cantieri saranno all’opera.

Intanto si parte in viale Italia: il parcheggio Casamorata, un’ottantina di posti auto, che sarà pronto entro fine mese e sarà anche d’ausilio per la vicina scuola Dante Alighieri. Sempre a proposito di scuole – sono vari gli interventi negli edifici scolastici – presto sarà in azione il cantiere che riqualificherà l’ex scuola Flavio Biondo, in piazza Cavour: ospiterà alcuni uffici comunali e la sede in centro dei vigili urbani. Costo: 4 milioni.

La parziale panoramica sui lavori in vista, effettuata grazie anche all’ingegner Gianluca Foca, dirigente comunale del servizio Edifici pubblici, ha un centro nevralgico su corso della Repubblica. Per la parte che riguarda l’arredo urbano della strada si inizierà a operare già a maggio, dopo un incontro con i residenti e gli operatori commerciali, visto l’impatto che il cantiere avrà. "Si partirà da piazza Saffi in direzione piazzale della Vittoria, con l’intento di non chiudere mai il corso alla viabilità – dice Marco Catalano, assessore con delega al Pnrr –. Si procederà per step, per esempio concentrando in luglio e agosto, quando in città c’è meno gente, gli interventi sulla rete di teleriscaldamento".

Attorno a corso della Repubblica gravitano altri edifici destinatari dei fondi Pnrr. Per esempio Palazzo Merenda, che richiederà 4 stralci e di cui ancora non è stata epletata la gara. La ristrutturazione porterà a un sostanziale raddoppio della biblioteca classica, ma è in corso il dialogo con la Soprintendenza per il trasferimento dei volumi a Palazzo Romagnoli. Il finanziamento è di 5,4 milioni, ma anche in questo caso, come in altri, una parte dei soldi sarà del Comune.

Restiamo in zona, per la riqualificazione della Galleria Vittoria, dove siamo ancora alla fase della progettazione esecutiva, quindi i lavori – del costo di 3,5 milioni – saranno fatti più avanti. Rientra nel ’pacchetto’ la riapertura del parcheggio sotterraneo (110 posti), di cui è allo studio l’inversione dell’accesso: da via Oberdan e non più via Nazario Sauro. Occhi puntati anche sul Teatro Diego Fabbri, oggetto di un intervento di efficientamento energetico, che permetterà risparmi del 20%. Qui la gara d’appalto è già stata effettuata – 580 mila euro da fondi Pnrr, 100 mila del Comune – i lavori inizieranno a fine maggio. Il teatro resterà chiuso dal 26 giugno al 15 settembre (salvo per recuperare spettacoli eventualmente saltati all’Arena San Domenico), ma "sarà pronto per la prossima stagione", assicurano in Comune. Entro l’estate partiranno anche i lavori per il parcheggio del Campus (con 70 alberi; costo 1,6 milioni) su viale Corridoni e l’allungamento della ciclabile dal Campus alla Rocca (113mila euro).

Infine, il corposo capitolo degli impianti sportivi. Al Palafiera, oggi Unieuro Arena, c’è già una ditta che provvisoriamente si è aggiudicata l’appalto. Obiettivo dell’opera (1,4 milioni Pnrr, 600mila Comune) sarà la riqualificazione del palasport: illuminazione a led, nuove sedute sia sul parterre che sull’anello superiore. "Il traguardo è di non interferire con le partite casalinghe nel prossimo campionato della Pallacanestro 2.015", spiega Catalano. Altro polisportivo interessato è il Ronco Lido, dove sorgeranno campi sportivi, un parco avventura e un ristorante. I fondi arriveranno da Pnrr, tramite la Regione e dal Comune. L’appalto è stato pre-aggiudicato. Di lavori ce ne saranno molti altri altri: il ’menù’ si dipana in due enormi fogli elaborati dai tecnici comunali.

Fabio Gavelli