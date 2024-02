Pranzi e cene in un ramen. La Rameria lì dove c’era il Brirò

Una nuova attività è pronta ad aprire le sue porte nel pieno centro storico di Forlì. Si tratta del locale ‘La Rameria’, un ristorante di ramen che comincerà la sua attività domani in corso della Repubblica 160, negli spazi che per tanti anni sono stati conosciuti grazie a Brirò e che si preparano a fare da ambientazione a uno dei piatti più tipici della cultura giapponese.

Ad aprire il nuovo locale è una squadra già vincente composta da Zheng Bingcheng, Hu Huimin e Lin GuoLian, i proprietari della catena Sushi King che, partita proprio da Forlì, ha messo radici anche a Cesena e a Rimini. "Siamo da sempre appassionati di ramen e dopo aver portato a Forlì sushi di qualità pensiamo che anche questo prodotto meriti il suo spazio in città – spiega Zheng Bingcheng, uno dei soci de ‘La Rameria’ –. Ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo sperimentato sapori e combinazioni per dare ai nostri clienti la migliore esperienza possibile e ora siamo pronti per aprire le nostre porte".

Molto celebre non solo in Giappone, il ramen è composto da un brodo a lunga cottura all’interno del quale ci sono spaghetti di frumento accompagnati da combinazioni di diversi ingredienti. Il menù della ’Rameria’ presenterà cinque differenti opzioni di ramen, una delle quali vegetariana per poter andare incontro a gusti diversi, affiancate da proposte di antipasti e dolci.

E data la composizione del piatto, da mangiare velocemente per assaporarne al meglio gli ingredienti, come i ramen bar giapponesi, anche ’La Rameria’ è stata pensata per una fruizione veloce, con la possibilità di mangiare sia al tavolo che al banco. Il locale sarà aperto tutti i giorni a pranzo dalle 12 alle 15 e a cena dalle 18.30 alle 22. "Il nostro messaggio pubblicitario dice che cottura lenta fa buon brodo, e noi non vediamo l’ora di farvelo assaggiare".