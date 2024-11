Sammy Basso, giovani in pregheria

Il Centro di pastorale giovanile, di cui è responsabile don Andrea Carubia, propone oggi l’incontro diocesano della Giornata mondiale della gioventù che si celebra domani con il titolo "Quanti sperano nel Signore camminano senza stancarsi" e che è il primo appuntamento della Settimana di preghiera per le vocazioni. Alle 20.45, nella Cattedrale, ci sarà la veglia di preghiera con testimonianza degli amici di Sammy Basso (foto), recentemente scomparso, "instancabile pellegrino sulla via della speranza". Prima della veglia, alle 19.30, è in programma l’apericena nel cortile del palazzo del Vescovado per finanziare l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso Onlus, che studia la malattia da cui il giovane era affetto. Per info: www.pigifo.it.