Scatta l’ora del ’Radio Bruno Estate’. Si balla con i Kolors e Gabry Ponte

Le stelle più brillanti della musica italiana torneranno ad animare piazza Saffi mercoledì 2 luglio, in occasione del concertone di Yoga Radio Bruno Estate. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è realizzato in collaborazione con il Comune di Forlì, che si prepara ad accogliere una serata di grande musica e spettacolo. Sul palco, a partire dalle ore 20, saliranno alcune delle voci più amate del panorama musicale italiano: The Kolors, Boomdabash, Gabry Ponte, Orietta Berti in duo con Fabio Rovazzi, Willie Peyote, Tiromancino, Il Pagante, Leo Gassmann, Alex Wyse, Arianna, Settembre e altri ancora.

A condurre la serata saranno Rebecca Staffelli, Stefano Corti e Enzo Ferrari. Il cartellone promette scintille. Dopo il successo sanremese con ‘Tu con chi fai l’amore’, The Kolors porteranno live il nuovo singolo ‘Pronto come va’, un tuffo nella nostalgia delle compilation su cd e musicassetta. Immancabile il ritmo travolgente dei Boomdabash, che insieme a Loredana Bertè hanno lanciato il brano ‘Una stupida scusa’, già tra i più ascoltati dell’estate. Orietta Berti e Fabio Rovazzi presenteranno invece il nuovissimo singolo ‘Cabaret’, mentre il Dj Gabry Ponte promette di far ballare tutta la piazza con ‘Brokenhearted’, realizzato con la rock band americana Train, ma anche con la hit sanremese ‘Tutta l’Italia’. C’è spazio anche per l’ironia con Willie Peyote e la sua tagliente ‘Next’, e per le emozioni più intense con i Tiromancino, che celebrano i 25 anni dell’album cult ‘La descrizione di un attimo’. Tra le novità anche Alex Wyse con ‘Batticuore’, Arianna con ‘Nel posto giusto’, Leo Gassmann con ‘Free Drink’, il ritorno del duo Il Pagante con ‘Costa Smeralda’ e Settembre, fresco vincitore di Sanremo Giovani, con il romantico ‘Mi innamorerai’. Lo show sarà trasmesso in diretta su Radio Bruno e Radio Bruno Tv (canale 73 del digitale terrestre) e in streaming tramite l’app ufficiale e, grazie all’accordo con Mediaset, la serata sarà proposta in differita su Italia 1 in prima serata con il titolo ‘Yoga Radio Estate’.

Grande soddisfazione da parte dell’assessora ai Grandi eventi Andrea Cintorino: "Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta quello che possiamo definire il festival dell’estate. L’anno scorso registrammo il tutto esaurito e siamo certi di ripetere il successo anche quest’anno. Molto importante anche la trasmissione in differita su Italia Uno: un’opportunità in più per far conoscere la nostra bella città". L’editore di Radio Bruno, Gianni Prandi, ha sottolineato il successo del format: "Siamo felici di tornare a Forlì, una delle tappe simbolo del nostro tour. Yoga Radio Bruno Estate è una festa che vogliamo regalare al nostro pubblico, grazie anche al supporto degli sponsor e del Comune. Quest’anno porteremo ancora più energia, colori e musica". Prandi ha tenuto ha sottolineare che, nonostante l’accesso sia libero, non è scontato che tutti possano entrare, infatti si dovrà rispettare la capienza massima di piazza Saffi: 9.000 persone. I varchi di accesso saranno quelli dello scorso anno, in corso della Repubblica e corso Garibaldi, ma tutti i dettagli si possono trovare sul sito del Comune di Forlì e su quello di Radio Bruno.

Sofia Nardi