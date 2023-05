scuola media Mercuriale

Spesso gli adulti ci accusano di non avere interessi e di non avere passioni, questo perché a scuola a volte siamo demotivati e quando gli insegnanti ci chiedono di descrivere ciò che ci piace fare ci limitiamo a dire la prima cosa che ci viene in mente. Eppure, confrontandoci, abbiamo scoperto che anche nella nostra classe, ognuno di noi prova gioia e desiderio per qualche attività che pratica nella vita di tutti i giorni. Per noi ragazzi la passione è un termine che indica un qualcosa che ci fa stare bene, che non ci annoia mai e che abbiamo sempre voglia di fare. Le nostre passioni ci caricano, ci valorizzano, ci incoraggiano a dare il meglio di noi. Insomma, è importante averne almeno una perché la passione è un luogo dove rifugiarsi e dove staccare la spina da tutto il mondo esterno. A questo punto però è necessario raccontare a chi ci legge che scrivere delle nostre passioni non è stato per niente facile, perché mettere sulla carta le nostre emozioni, le nostre scelte è stata davvero dura. Abbiamo iniziato facendo una lista di quello che ci piace fare e poi siamo passati a scrivere come lo facciamo e ciò che proviamo. È emerso che siamo una classe di sportivi a cui piace muoverci e giocare: calcio, tennis, basket, ginnastica artica, ritmica e atletica. Tra i tanti interessi anche l’arte e la passione per la pittura, i motori e le auto da vedere e da smontare e rimontare. Alcuni di noi vorrebbero diventare grandi campioni dello sport e siamo pieni di sogni e aspettative per il futuro.

Salim, Eugenio, Romica ed Almass si allenano tre volte a settimana su un campo da calcio, Salim dice: "Ogni volta che gioco a calcio sono felice e quando non ci gioco sono triste, il calcio è la mia vita…". Romica: "A me piace guardare il calcio anche in tv e mi piace praticarlo... mi piace quando i giocatori corrono tanto e ci mettono tutto il loro impegno per vincere…mi piace correre per fare goal!".

Nissaf, Hajar e Angelo non si allenano in una squadra, ma anche a loro piace giocare a calcio con amici. Hajar: "Per me una passione importante è il calcio, penso che sia uno sport per tutti, non solo per i maschi. Quando gioco mi sento bene e mi sento rilassata…".

Matilde e Anna praticano atletica, a Matilde piace correre e saltare, ad Anna lanciare il peso: "La sensazione più soddisfacente è quella di vedere il peso allontanarsi sempre di più dalla mia mano per superare i record della volta precedente…ogni volta che raggiungo un obiettivo mi sento soddisfatta e piena di autostima".

Elena e Giulia invece si sentono delle farfalle quando stanno sul tappeto di gara con nastri, palle e cerchi… quando indossano i loro body colorati si sentono eleganti e libere. La ginnastica ritmica è la loro passione!.

Ginevra pratica la ginnastica artistica e parla anche di sacrificio e costanza, ma ha anche un gran entusiasmo quando racconta degli allenamenti di luglio prossimo quando incontrerà il grande Yuri Chechi e lo avrà come allenatore per una settimana.

Anche Chiara, Abibatou e Lorenzo hanno gli occhi che si illuminano quando parlano dei loro allenamenti di basket e dei loro miglioramenti sul campo.

Michele e Leonardo adorano il tennis e non vedono l’ora di sfidarsi in gara. Poi c’è chi ringrazia il babbo o lo zio per avergli trasmesso quell’interesse per le belle auto e per le moto.

Giuseppe dice che con il suo papà va spesso a vedere belle automobili e gli piacerebbe averne una da grande; Iyed invece ricorda i giorni in Tunisia, quando con lo zio meccanico smontava e rimontava motociclette e dice non vede l’ora di poterne guidare una.

Vanessa e Ilef amano disegnare, dipingere, osservare le opere dei grandi artisti del passato per imparare le tecniche e rubare tutti i loro segreti.

Infine c’è Simone che ascolta e studia con interesse la storia e la geografia perché dice che quando sarà grande vuole viaggiare e vedere il mondo come un esploratore del passato. Durante la scrittura di questo articolo abbiamo capito che ci sono passioni che già conosciamo e passioni che dobbiamo ancora scoprire … la cosa più bella però è averle!

classe 2ªB