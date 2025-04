Terra di inclusione (e coltivazione). Via al bando per gli orti urbani: "Un bene prezioso per la città"

Sta per uscire il bando per ottenere in gestione un orto urbano. Dalle 10 del 15 aprile alle 13 del 16 maggio sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione di uno dei 48 appezzamenti di terreno liberi dislocati nel territorio comunale. Possono presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, i componenti di nuclei familiari vulnerabili, i gruppi di amici, le associazioni e i singoli ortisti. Per il 2025 è prevista l’assegnazione del 50% degli orti disponibili alla categoria A: cittadini over 60 e componenti di famiglie vulnerabili coinvolti in un progetto dei Servizi Sociali territoriali. Il restante 50% sarà assegnato alla categoria B: singoli ortisti (purché maggiorenni) e gruppi. In tutti i casi, è necessario essere cittadini residenti nel Comune di Forlì, non avere altri terreni coltivati e essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato. "Quella degli orti è una positiva realtà cittadina, che continueremo a valorizzare con tutti i mezzi e le risorse a nostra disposizione poiché è veicolo di socializzazione, inclusione, dialogo intergenerazionale e sani stili di vita. Se non ci fossero, bisognerebbe inventarli – dichiara il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno –, ma per fortuna, a Forlì ne abbiamo oltre 600".

Sul sito del Comune è possibile visionare l’avviso pubblico, la mappa con gli orti disponibili, il nuovo regolamento e le linee guida per la gestione e la cura delle zone ortive. Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente on-line all’indirizzo: ortiurbani.comune.forli.fc.it. Per tutti coloro che necessitano di aiuto nella compilazione e invio della domanda online è attivo lo sportello di supporto gratuito in via Maldenti 7. Per informazioni contattare il numero 0543.29371. Ulteriori informazioni: Unità Partecipazione tel 0543.712300, unita.partecipazione@comune.forli.fc.it.