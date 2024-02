Terremoto ultima ora, a Tredozio la grande paura. La sindaca: “Quadri a terra e panico. Pronti ad accogliere chi vorrà dormire fuori casa”

Tredozio (Forlì Cesena), 17 febbraio 2024 – La terra ha tremato ancora e anche questa volta, anche per l’orario in cui il terremoto si è scatenato, non è di certo passato inosservato a Tredozio in provincia di Forlì Cesena.

Anche se l’epicentro della scossa (di magnitudo 3.5) è stato Marradi (Firenze) proprio come nell’alba di quel terribile 18 settembre 2023 quando la magnitudo toccò il 4.9 di intensità, il movimento tellurico, avvenuto esattamente all’ora di pranzo è stato percepito nitidamente nel paese romagnolo più vicino, ma anche a Forlì.

La sindaca di Tredozio, Simona Vietina. "Terremoto all'ora di pranzo: è tornata la grande paura"

A testimoniarlo è la stessa sindaca di Tredozio, Simona Vietina: “Oggi è tornata prepotentemente la paura – ha detto -. In paese l’allarme è stato grande anche perché tanti, vista l’ora, stavano pranzando. E fermi, a tavola, la sensazione è stata per molti forte”.

"A casa mia sono caduti due quadri – aggiunge ancora la sindaca –. Immediatamente mi sono attivata con la Protezione civile: se qualcuno, stanotte, vorrà dormire fuori casa saremo pronti ad accoglierlo. Fortunatamente, stando a una prima ricognizione, non ci sarebbe alcun danno".