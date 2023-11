Travolto da un’auto durante una passeggiata: grave ex medico del pronto soccorso

Forlì, 30 novembre 2023 - Grave incidente stradale ieri alle 16.10 circa in via Celletta dei Passeri, strada che collega i Romiti al Quattro. Ad avere la peggio è stato un pedone di 92 anni, Ubaldo Mengozzi, storico medico, ora in pensione, del pronto soccorso dell’ospedale di Forlì, prima al Morgagni e poi al Morgagni-Pierantoni, travolto da un’auto mentre faceva la sua solita passeggiata pomeridiana; impatto violentissimo: l’uomo è stato sbalzato d’una trentina di metri, finendo in un campo di fianco alla carreggiata. Mengozzi ha riportato una ferita alla testa; le sue condizioni vengono definite "molto gravi"; l’ambulanza del 118 l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena, dov’è ricoverato in Rianimazione.

Un’agente della polizia locale vicina all’auto che ha travolto il medico (Frasca)

In base ai riscontri raccolti dagli agenti della polizia locale di Forlì, a travolgere Mengozzi è stato un cittadino di origine cinese di 68 anni, alla guida di una Toyota Yaris. L’uomo stava viaggiando in direzione Quattro. Mengozzi si trovava non distante dalla sua abitazione, a sua volta vicina al futuro nuovo carcere del Quattro.

Secondo la ricostruzione dei vigili, Mengozzi – che camminava in senso contrario all’auto, così come fanno i pedoni – ha sbattuto la testa contro il piantone del parabrezza della vettura.