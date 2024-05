Notte Rosa in piazza a Forlì, Boomdabash e liscio: ecco il programma

Forlì, 31 maggio 2024 – La ‘Notte Rosa’ quest’anno non è solo riviera: la festa si spinge fino a Forlì, precisamente in piazza Saffi dove il 5 luglio alle 21.30 andrà in scena l’edizione 2024 del Balamondo, il festival musicale giunto alla sua nona edizione di cui Mirko Casadei è direttore artistico, una kermesse incentrata in particolare sulle sonorità del liscio che ha visto, negli anni, la partecipazione di artisti quali Modena City Ramblers, Galliano, Emir Kusturiza, Galliano e tanti altri ancora.

Ospiti speciali, insieme all’orchestra di Casadei, quest’anno saranno nientemeno che i Boomdabash, una delle band più in voga degli ultimi anni, notissimi per successi come Tropicana, Mohicani, Karaoke, Lambada, registrati con artisti come Annalisa, Baby K, Alessandra Amoroso e Paola e Chiara. L’evento forlivese rientra nel cartellone della Notte rosa e si tiene nella sua serata inaugurale. "Questo progetto – sottolinea il dirigente del servizio cultura Stefano Benetti – ha preso il via dal festival del liscio Cara Forlì: in quella occasione ci siamo confrontati con la famiglia Casadei e, insieme agli amministratori, abbiamo pensato che i tempi fossero maturi per accettare la sfida di entrare a far parte della Notte Rosa. L’evento si svolge tradizionalmente in Riviera, perciò per essere all’altezza della situazione abbiamo pensato a un programma sfolgorante".

Entusiasta lo stesso Mirko Casadei: "Il claim della Notte Rosa quest’anno è il ballo: la Romagna diventerà una grande pista da ballo a cielo aperto e Forlì non sarà da meno. Sappiamo che portare la Notte rosa nell’entroterra è una sfida, ma sappiamo anche che il programma che abbiamo pensato è molto interessante". Il palco sarà allestito sul lato palazzo delle Poste e la piazza sarà interamente a disposizione di chi si vuole scatenare a ritmo di musica. "I Boomdabash riescono a coinvolgere tutte le generazioni, proponendo un sound trascinante e coinvolgente – prosegue Casadei –, al contempo ci sarà spazio anche per il liscio, grazie alla nostra orchestra. La nostra è una proposta forte e competitiva che darà inizio con il botto al bellissimo weekend della Notte rosa". "Questo – sottolinea Benetti – è un tassello di un percorso che vede la piazza sempre più protagonista di concerti e grandi eventi, pensiamo appunto a Cara Forlì, ma anche al concerto di Radio Bruno che farà tappa a Forlì per il secondo anno consecutivo: è un progetto sistematico e regolare per riportare al centro il cuore della città". Il concerto sarà completamente gratuito.