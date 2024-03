Segavecchia, pienone a Forlimpopoli per il gran finale

Forlimpopoli, 18 marzo 2024 – Non ha tradito le attese. La seconda e ultima domenica della Segavecchia di Forlimpopoli ha fatto registrare il tutto esaurito in un tripudio di coriandoli, musica a tutto volume, luci e divertimento.

Una giornata iniziata presto con i carri in mostra lungo via della Circonvallazione e finita tardi con lo spettacolo pirotecnico dagli spalti della rocca. Nel mezzo tante persone che hanno passeggiato tra bancarelle di zucchero filato e palloncini, distese di frutta secca, che a Forlimpopoli prende il nome di ‘Segavecchia’, e il tappeto di coriandoli che si forma sulle piazze e le vie del centro storico dopo il passaggio dei carri allegorici.

Il clou è stato, nel pomeriggio, proprio il corteo che accompagna la Vecchia: due sfilate gremite di persone con i bambini sulle spalle dei genitori a caccia delle caramelle che venivano lanciate dall’animazione di ogni carro. La sera poi la consueta estrazione della tombola è stata il preludio per il giro in notturna dei carri e il conseguente ‘taglio’ della Vecchia, momento culmine della manifestazione, con il lancio dei giochi e dei dolcetti dal fantoccio della Vecchia come segno di buon augurio per l’imminente primavera.

Il Luna Park , che questa volta è stazionato nella città artusiana per tre settimane, dato il rinvio del secondo atto della festa domenica 10 causa maltempo, ha rallegrato grandi e piccini fino a tarda sera. La festa di Forlimpopoli ha dato il meglio di sé grazie ai tanti volontari che lavorano al suo svolgimento per tutto l’anno ed proprio a tutti coloro che rendono possibile la manifestazione che è andato il ringraziamento di Mirco Campri, presidente dell’ente organizzatore: "Un ringraziamento che mi sento di estendere a tutti coloro che ci sostengono – ha detto –, dall’amministrazione comunale ai giostrai, dai carristi alle associazioni amiche, a tutti coloro che hanno nel cuore la Segavecchia".