Art bonus, in gara il teatro Fabbri di Forlì: "Siamo una città d’arte"

Forlì, 1 febbraio 2024 – La stagione teatrale 2022/23 del teatro Diego Fabbri ha fatto meritare ad Accademia Perduta/Romagna Teatri, che cura la direzione artistica, e al Comune di Forlì la candidatura all’edizione 2024 del concorso Art Bonus. Il concorso, organizzato dal Ministero della Cultura, Ales Spa e Promo Pa Fondazione Lubec, è finalizzato a premiare l’impegno di quanti – beneficiari e mecenati – rendono possibile, attraverso l’Art Bonus, la valorizzazione del patrimonio e dell’intraprendenza culturale italiana. Non solo: il contest diventa anche un modo per offrire visibilità ai tanti diversi progetti realizzati grazie al bonus fiscale dedicato alla cultura.

L’Art Bonus, di fatto, punta a rendere protagonisti gli stessi territori, grazie al voto espresso direttamente dai cittadini, cliccando sulla pagina del concorso e sui social. Il progetto selezionato alla partecipazione del concorso, appunto, è la Stagione 2022/23 del Diego Fabbri, realizzata con il sostegno di Fondazione Cassa dei Risparmi, del mecenate Assicoop Romagna Futura SpA e Conad.

“Questa prestigiosa candidatura, dopo quella dell’ex Gil nel 2023, consacra Forlì a città delle arti e della cultura – sottolineano il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore alla cultura Valerio Melandri –. La stagione in concorso è stata caratterizzata, come sempre, da proposte eccezionali e di altissima qualità, con rappresentanza di ogni tipo di linguaggio e selezionate per soddisfare tutti i generi di pubblico. Una Stagione in cui si sono intrecciate innovazione e tradizione, tanti eventi, alcuni dei quali portati a Forlì in esclusiva regionale, che dall’autunno 2022 alla primavera 2023 hanno qualificato il Diego Fabbri come un vero e proprio teatro di comunità, uno spazio da vivere e condividere all’insegna dello spettacolo dal vivo. Un luogo – precisano – che questa amministrazione ha voluto valorizzare con investimenti importanti, volti a favorirne il pieno rinnovamento estetico e funzionale".

Il riferimento è all’intervento da 50mila euro svolto nel 2020 che ha visto l’installazione di nuove pavimentazioni e l’imbiancatura delle pareti danneggiate da alcune infiltrazioni d’acqua, oltre all’impianto di pannelli di velluto in sala che hanno migliorato l’acustica. Il concorso si svolgerà in due fasi di votazioni, la prima delle quali prenderà il via dalle 12 di oggi e terminerà venerdì 1 marzo. Nell’arco di questo periodo sarà possibile votare il progetto ‘Stagione 2022/23 del teatro Diego Fabbri’ sul sito www.artbonus.gov.it. I 20 progetti più votati della categoria ‘spettacolo’ accederanno alla seconda fase – che si terrà da lunedì 4 a lunedì 18 marzo – durante la quale si potrà votare a suon di like sui canali ufficiali Facebook e Instagram di Art Bonus.

Il premio del concorso consiste in un riconoscimento simbolico rappresentato da una targa di ringraziamento che viene consegnata all’ente vincitore, agli altri finalisti e ai mecenati con cerimonia pubblica in presenza di alti rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell’iniziativa. I link diretti per votare il progetto d i Forlì sono attivi sulle pagine Facebook di Accademia Perduta/Romagna Teatri, teatro Diego Fabbri e Comune.