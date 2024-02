Sangiuliano a Forlì per l’ex convento della Ripa: “Sarà un polo culturale per tutti”

Forlì, 23 febbraio 2024 - E' stato firmato in municipio l'accordo tra il ministero della Cultura, il Demanio e il Comune di Forlì per dare un futuro all'ex convento di Santa Maria della Ripa (per i forlivesi, semplicemente 'la Ripa'), abbandonato da oltre vent'anni e destinato a essere ristrutturato e riaperto come polo culturale, con annesso (questa una delle novità) studentato.

"Dalla tragedia dell'alluvione e dal disagio vogliamo far nascere un'opportunità", ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che questa mattina era stato a Bologna per firmare il protocollo nella sede Illumia per la creazione del Museo della Cultura Italiana. L'idea prevede di concentrare lì gli archivi: quelli di Stato nella vicina via dei Gerolimini e quelli comunali finiti sott'acqua in via Asiago.

"Ma non sarà solo un deposito di carta. Penso a uno spazio pubblico per giovani e cittadini, con sale di ritrovo, un piccolo cinema-teatro, e appartamenti per 150 studenti universitari".

Il ministro ha anche visitato la Ripa prima di firmare l'accordo: "Uno spazio con grandi potenzialità. Ci aspetta un intervento importante ma abbiamo le risorse. Cifre? Ora non ne parlo, aspettiamo la progettazione esecutiva e le valutazioni tecniche sull'esistente. I tempi? In tre anni dobbiamo terminare".

Poco dopo, al momento della firma, il sindaco Gian Luca Zattini ha ringraziato Sangiuliano: "Un ringraziamento enorme, per me riaprire la Ripa era un sogno che sembrava impossibile". Esulta anche Alessandra dal Verme, direttore dell'Agenzia del Demanio: "Un modello virtuoso dei rapporti tra enti".