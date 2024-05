La piadina romagnola protagonista a Viva Rai2 di Fiorello

Roma, 8 maggio 2024 - “Prese in mano le piadine ha esclamato, Forlimpopoli”. Il pane dei romagnoli è arrivato oggi a Roma nelle mani dello showman conduttore di Viva Rai2 per tramite delle Mariette di Forlimpopoli (Forlì-Cesena). “Abbiamo dato a Fiorello sia le piadine fatte da noi e poi messe sotto vuoto - spiega Verdiana Gordini, presidente dell’associazione delle Mariette -, che lo squacquerone romagnolo del caseificio Mambelli, il tutto, naturalmente, accompagnato da un ottimo Sangiovese Morini di Faenza”.

Una vera e propria cartolina d’amore della Romagna a un anno dalle alluvioni che colpirono il territorio il 3 e poi il 16 e 17 maggio del 2023.

“Eravamo state a Roma anche lo scorso anno - spiega la presidente -, ci siamo volute tornare, in mezzo al pubblico della trasmissione, per ricordare la tragedia che ci ha colpiti e che ancora tanta sofferenza porta a tante famiglie”. Sono così comparsi nella diretta di oggi della popolare trasmissione di Rai 2 i cartelli che ricordavano l’evento, ma anche quelli che promuovono Casa Artusi, il centro culturale dedicato alla cucina domestica di Forlimpopoli, con il quale la città romagnola, promuove l’opera e gli insegnamenti del suo concittadino più illustre, quel Pellegrino Artusi, autore del manuale ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’ che è diventato nel secolo scorso il ricettario più diffuso in Italia tanto da essere conosciuto ai più con il nome, anzi cognome, stesso dell’autori: l’Artusi.

“Alla fine della diretta - racconta Gordini - Fiorello è venuto fuori e siamo riuscite a dargli le piadine. Appena prese in mano ha esclamato: Forlimpopoli, e ci ha salutate. Un modo di promuovere il nostro territorio e la nostra tradizione culinaria, anche se abbiamo dovuto fare una levataccia per essere qui alle 5, ci riposiamo un po’ adesso sul pullman del ritorno” chiude così il suo racconto la presidente delle Mariette. Marietta Sabatini fu la fedele governante di Pellegrino Artusi, preparava fisicamente lei le ricette che il famoso scrittore e gastronomo riportò poi nel suo libro.

In suo onore dal 2007, anno di fondazione di Casa Artusi, esiste anche l’associazione delle Mariette, che accompagnano nella scuola di cucina di Casa Artusi, tanti aspiranti cuochi nei segreti della sfoglia tirata al mattarello o nell’impasto della piadina romagnola, oltre ad essere testimonial della cucina italiane e romagnola in giro per il mondo.