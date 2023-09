Terra del Sole, il Borgo Fiorentino trionfa nel Palio di Santa Reparata

Terra del Sole, 3 settembre 2023 - E’ il Borgo Fiorentino a trionfare nel sessantesimo Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, andato in scena in una Terra del Sole affollata da circa 2.000 persone.

La contrada gigliata si è imposta nella gara di tiro alla balestra che per tradizione la vede avversa al Borgo Romano: 35 a 29 il punteggio a favore dei biancorossi, autori di un entusiasmante en plein con ben 7 tiri su 7 a segno nel bersaglio grosso.

A dispetto del divario numerico, l’agone è stato equilibratissimo fino al penultimo tiro, quando per il leone rampante ha imbracciato l’arma Michele Verità, già presidente della Compagnia Balestrieri, la formazione campione d’Italia in carica: solo un quattro per il gialloblù che ha così servito un assist a Luca Benericetti, bravo a trasformare il match point in vittoria.

Irrilevante il quattordicesimo tiro del ‘romano’ Nicola Pieraccini, conficcatosi su un dardo precedentemente scagliato sul bersaglio: zero i punti messi in carniere ma a quel punto il vessillo del Borgo Fiorentino sventolava già alto nel cielo di Eliopoli.

I ragazzi della contrada presieduta da Chiara Mazzoli conquistano anche la balestra d’oro per il miglior balestriere, vinta da Andrea Benericetti. Bissando il successo del 2022, il Borgo Fiorentino sale a 32 vittorie lasciando il Borgo Romano fermo a 19. Gli sconfitti si rifanno tuttavia con la vittoria nella gara di tiro alla fune, aggiudicata dopo uno spareggio.