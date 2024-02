Esselunga, in corsa 700 aspiranti lavoratori

Forlì, 14 febbraio 2024 – Sono 700 gli aspiranti che hanno inviato le loro candidature per prendere parte ai ‘job day’ Esselunga che si terranno nelle giornate del 26 e il 27 febbraio. Un numero decisamente importante, soprattutto se si pensa le effettive assunzioni sul piatto sono circa 100. La carica dei 700 – tutti residenti a Forlì o in zone limitrofe – ha compilato un modulo sulla pagina apposita del sito Esselunga, rimasta attiva fino alla scorsa domenica. E solo chi, tra tutti, avrà dimostrato di avere i requisiti più in linea con i profili richiesti sarà ricontattato e invitato all’evento di fine mese.

A questo punto, dopo una prima scrematura, gli aspiranti potranno conoscere più da vicino l’azienda e incontrare gli addetti del gruppo per un confronto di persona. Coloro che saranno selezionati, dopo un iniziale periodo di formazione che si terrà all’interno di supermercati Esselunga già esistenti, saranno inseriti nel nuovo negozio di Forlì al momento della sua apertura. Le professionalità più ricercate – l’ha già annunciato l’azienda – sono l’allievo responsabile e l’addetto alla vendita e specialista di mestiere. La figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale, alternando la formazione sul campo con attività in aula. È previsto l’immediato inserimento in negozio dove, grazie alla Scuola dei Mestieri Esselunga, apprenderà la gestione dei reparti e la lavorazione dei prodotti.

Gli addetti alla vendita e specialisti di mestiere, da parte loro, ricoprono la mansione di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la clientela nell’acquisto. Nei reparti freschi, invece, si occupano della lavorazione e trasformazione delle materie prime. L’apprendimento per i nuovi assunti avrà luogo direttamente sul campo e prevederà l’affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo specifico.

Il supermercato Esselunga che aprirà prossimamente in via Ravegnana (angolo via Bonaparte) sarà costituito da 1.500 metri quadrati di superficie di vendita (meno rispetto allo standard del gruppo e rispetto alla prima ipotesi in via Bertini) e includerà anche una zona bar: una proposta commerciale in più che, non senza perplessità e qualche polemica, andrà a installarsi a pochi metri dall’iper Puntadiferro e dal distretto commerciale Formì.