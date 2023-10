Facit, inagibile l’azienda delle scarpe di Kate Middleton: trasferiti i dipendenti

Tredozio (Forlì), 19 ottobre 2023 – L’azienda Facit, che produce calzature di lusso, è l’unica a Tredozio che ha dovuto lasciare l’edificio di lavorazione, a causa del terremoto. "La sede – spiega l’amministratore unico Federico Brambilla – non è danneggiata in modo strutturale, ma nel controsoffitti e nelle pareti divisorie, tanto che i vigili del fuoco e i tecnici regionali l’hanno dichiara inagibile". A questo punto l’azienda ha sollecitato la proprietà dell’immobile (la Cooperativa montana Valle del Tramazzo, società agricola) a provvedere con tempestività alle opere necessarie per mettere in sicurezza l’edificio.

Fondata nel 1995, in una parte dell’ex calzaturificio Romagnoli (uffici e magazzino per 1.500 metri quadrati), la Facit è stata rilevata nel maggio 2022 con 15 dipendenti da una società milanese amministrata da Federico Brambilla, operante nel settore pelletteria da tre generazioni. Oggi i dipendenti sono 22.

Dopo il terremoto e l’inagibilità dei locali, il Comune ha messo a disposizione della Facit l’ex Centro visite del Parco nazionale, dove sono stati sistemati gli uffici, i magazzini e una parte dell’attività con alcuni dipendenti; altri lavorano presso il calzaturificio di Ciani-Valbonesi, sempre a Tredozio, fornitore dell’azienda, mentre una parte della lavorazione si trova provvisoriamente in Toscana.

Spiega l’azienda: "In ogni modo abbiamo deciso di ricorrere agli ammortizzatori sociali, cioè alla cassa integrazione per terremoto. Di conseguenza abbiamo già messo in atto un piano di lavoro che consenta la continuità aziendale, l’utilizzo delle maestranze esistenti e, in funzione dell’andamento del mercato, la progettazione di nuove iniziative complementari, a vantaggio della realtà economica del territorio, in cui l’azienda e la proprietà credono fermamente".

A questo proposito sarebbe di grande vantaggio per tutti la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo per tutti i comuni terremotati toscani e romagnoli.

L’azienda è impegnata al massimo per rientrare al più presto nei locali originari, con tutta la produzione e i dipendenti. Infatti, l’importante azienda è conosciuta nel mondo per le sue scarpe di lusso, con vari clienti famosi, come Kate Middleton, membro della famiglia reale britannica, moglie dell’erede al trono William, principe del Galles.