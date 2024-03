Scalata al Monza calcio: un forlivese raccoglie l’eredità del Cavaliere

Forlì, 15 marzo 2024 – Un imprenditore forlivese, Augusto Balestra, dà la scalata al Monza calcio. Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti intersettoriali, sta infatti per diventare socio di maggioranza della società che fu di Silvio Berlusconi e che dopo la sua scomparsa è alla ricerca di partner che possano sostenere la più lunga serie possibile di campionati di serie A, consolidare la squadra in una buona posizione di classifica e poter fare una campagna acquisti adeguata.

Un altro romagnolo, quindi, che dopo gli anni indimenticabili e pieni di successi di Arrigo Sacchi, allenatore del Milan stellare, cerca la scalata nel mondo del calcio e tratta con Fininvest la cessione di una società cara alla famiglia Berlusconi e al dirigente Adriano Galliani, che a Monza ci è nato. Il club brianzolo sta per aprire le porte all’ingresso di Orienta Capital Partners, con ogni probabilità con una percentuale superiore al 60% delle quote, che rimarrà socio di minoranza. Orienta Partners è stata fondata nel 2011 da Augusto Balestra, Fabio Fabbri (scomparso il 16 marzo 2022), Sergio Serra e Mario Gardini, a cui si sono aggiunti, nel corso degli anni, altri soci. Il Monza sembrava destinato a finire in mani arabe, poi è arrivata Orienta Partners, che ha già investito in passato in società che vanno da Rockin’ 1000 ad Acqua Pejo.

Augusto Balestra, 56 anni, forlivese, nella sua città ha acquistato "Sidac", figlia dell’impresa fondata dai conti Orsi e Mangelli negli anni ‘30 e "Fratelli Bassini 1963" che produce pane e panificati surgelati per la grande distribuzione e la ristorazione. Ma Orienta ha perfezionato diverse acquisizioni, investendo in società dal buon potenziale di crescita, in vari settori: innovazione, tecnologia, digitale, ecosostenibilità e benessere. L’obiettivo è sostenerle in un percorso di sviluppo, farle crescere, diventare più attraenti e leader di mercato nel loro settore. Ma per Balestra il calcio non è solo business ma anche passione. Il manager forlivese è stato infatti arbitro per 30 anni, dai 15 ai 45 anni, arrivando fino alla serie D e nel calcio a 5 anche in serie A. Ha dovuto lasciare quando è diventato amministratore delegato del Cesena calcio nel 2012 per alcuni mesi, ai tempi della transizione con l’allora presidente Igor Campedelli. Ma nel calcio ha operato anche a Siena, nel tentativo di salvare la società di Massimo Mezzaroma e in passato ha lavorato anche al rilancio del canale sportivo SportItalia.

Con Orienta, Balestra ha partecipato anche alla creazione della società di gestione dell’aeroporto di Forlì per rilanciare lo scalo romagnolo. Ma ora, appunto, tutti guardano all’operazione Monza. Balestra è stato visto in più occasioni all’U-Power Stadium di Monza e le trattative sono in corso e ben avviate. L’acquisizione riguarderebbe una parte di quote della società in un primo momento e una seconda parte attraverso la modalità del Vendor Loan: in sostanza, un prestito a media scadenza concesso dal venditore all’acquirente. Un fattore certo è rappresentato invece dalla conferma di Adriano Galliani, primo dirigente biancorosso, che rimarrà alla guida della società brianzola con la propria esperienza e competenza al servizio del nuovo progetto.