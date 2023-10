Baccanale, Alberto Tomba alla degustazione di olio e vino

All’Aperievo , aperitivo a tema dedicato alla degustazione di olio estravergine di oliva, nell’ambito del Baccanale, arriva anche Alberto Tomba. L’ex campionissimo dello sci – grande appassionato e conoscitore dell’enogastronomia – si è presentato domenica nel tardo pomeriggio all’iniziativa organizzata al Frantoio Valsanterno. Una delle tante iniziative che hanno caratterizzato il weekend di esordio della manifestazione di gastronomia e cultura.

Al frantoio l’olimpionico ha degustato l’olio e anche il vino proposto nella stessa occasione dalla cantina Tre Monti. "Si è realizzato un sogno – dice David Navacchia, della Cantina Tre Monti –. Credo sia uno dei più grandi di sempre, ricordo quando tutta l’Italia si fermava per le sue gare. E così anch’io". Ma non si è parlato di sci: "Tomba è un conoscitore del vino e ha assaggiato tutte le nostre proposte, facendo molte domande per esempio sulla Vitalba (vino che in anfora, ndr ). Ha apprezzato in particolare il Classe 33 (un sangiovese 100%, ndr ). Mi ha fatto anche pensare a quanto il vino sia un catalizzatore di reazioni, quanto possa unire. Mi è venuto in mente quando ci venne a trovare il pilota di Formula uno Valtteri Bottas. Era talmente incuriosito e appassionato che quando andò mi ringrazio, perché non avevamo parlato di Formula uno, ma soltanto di vino".