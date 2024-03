Pasqua e Pasquetta a Imola: musei aperti, gite e autodromo, ecco cosa fare

Menù speciali nei ristoranti, villaggio a tema al parco delle Acque minerali e aperture straordinarie di Autodromo e musei: c’è il proverbiale imbarazzo della scelta (ottimo in caso di tempo incerto) per chi resta in città a Pasqua e Pasquetta. Oggi, dopo un pranzo con i fiocchi, due le possibilità principali per il pomeriggio: una pedalata all’Enzo e Dino Ferrari o un salto nei luoghi della cultura cittadini.

Nel primo caso, cancelli aperti dalle 14 alle 18. È consentito l’accesso esclusivamente a biciclette e handbike, è obbligatorio l’utilizzo del casco.

Quanto i nvece ai musei, San Domenico e Palazzo Tozzoni saranno aperti oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

A Palazzo Tozzoni ultimi giorni di apertura per la mostra ’Bertozzi & Casoni. Tranche de vie’, allestita fino a domani.

Dopo quasi cinque mesi di apertura, durante i quali si è registrata la cifra record di più di trentamila accessi alle tre sedi della mostra, e dopo la proroga concessa per la sola sede di Palazzo Tozzoni, vero cuore del progetto espositivo, si avvicina il momento della chiusura anche per la sezione allestita nelle fastose sale dei conti Tozzoni, dove le opere di Bertozzi & Casoni si sono offerte al pubblico in un originale allestimento che ha coinvolto i visitatori in uno spaesante gioco di scambio tra realtà e finzione.

Al museo San Domenico è invece possibile visitare la mostra fotografica ’Magic. Ayrton Senna/Imola 1994-2024’, curata da Mirco Lazzari e Angelo Orsi. L’esposizione che rimarrà aperta fino al 2 giugno, si articola in 94 scatti inediti per raccontare Ayrton Senna, l’uomo dietro al pilota.

Nell’ambito delle celebrazioni del trentennale della tragica morte di Ayrton Senna, la città di Imola vuole ricordare il grande campione brasiliano con una mostra fotografica che presenta al pubblico frammenti della sua attività agonistica e della sua vita privata.

La Rocca Sforzesca è invece chiusa, come noto, per lavori di restauro.

Alle 16.30 al parco delle Acque minerali (area discoteca) oggi e domani c’è l’Easter village, il villaggio di Pasqua. Spazio a musica no stop, concerti, spettacoli per bambini, cibo dal mondo, degustazioni di gin, gonfiabili ed ovviamente tanto divertimento.

Domani, giorno di Pasquetta, per quanti non amano le gite fuori porta (ma la Sagra della Piè Fritta a Fontanelice merita sempre il viaggio), c’è l’Autodromo aperto ai pedoni dalle 9 alle 18.

È consentito l’accesso con skateboard, pattini e monopattini (non elettrici e non a motore) e biciclettine per bambini (senza pedali o con rotelle); carrozzine e passeggini per bambini; carrozzine dei diversamente abili; cani solo se sono tenuti al guinzaglio e con la museruola.

Insomma, un ’ponte’ pasquale davvero per tutti i gusti.