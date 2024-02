La Sagra dei Maccheroni, il piatto che riunisce tutto il paese: il programma e le novità

Borgo Tossignano (Imola), 1 febbraio 2024 – Fervono i preparativi in casa dell’Antica Società dei Maccheroni di Beneficenza per il sigillo numero 124 della celebre Sagra dei Maccheroni di Borgo Tossignano. Un appuntamento, in agenda il prossimo 13 febbraio, abbinato alla 402ª edizione della storica Festa della Polenta di Tossignano per un Martedì Grasso di Carnevale da riempi-tutto nel cuore della vallata del Santerno.

Con una novità. Il tradizionale scambio di piatti artistici tra maccheronai di Borgo e polentari di Tossignano avverrà nella frazione collinare alle 10 del mattino: "Una sorta di taglio del nastro per dare il via alle due feste – spiega Piero Versari, presidente dell’Antica Società dei Maccheroni di Beneficenza –. Un rituale che, fino allo scorso anno, si teneva nel primo pomeriggio ma restava un po’ oscurato dal resto della programmazione. E’ importante valorizzare un momento di condivisione che bagna le proprie radici nella storia e nella tradizione delle due comunità".

Una scelta appoggiata in pieno anche dal nuovo direttivo del comitato Festa della Polenta presieduto dal giovane Michael Zannerini.

Dalle 11, in Piazzetta San Giovanni Bosco, via libera alla distribuzione dei succulenti maccheroni conditi con il ragù di carne ai residenti di Borgo, Tossignano e Codrignano in modalità da asporto: "Questo sabato effettueremo il giro di consegna dei tagliandi per identificare i residenti del capoluogo e delle frazioni durante il ritiro della specialità – continua –. Tenete d’occhio le buchette delle lettere. I coupon andranno poi presentati il giorno della Sagra per ricevere le proprie porzioni di maccheroni". Pronta anche l’ormai collaudata iniziativa Maccheroni Pony Express per la consegna agli anziani impossibilitati a uscire di casa. Dalle 15, invece, distribuzione aperta a tutti i presenti che potranno accedere all’area gastronomica, in sosta o per un rapido take away, dietro il pagamento di un piccolo contributo. Capitolo spettacoli pomeridiani. Dalla sfilata delle scuole, accompagnata dalle note della Banda Rei, ai gruppi allegorici. Poi, all’altezza di via Verità, il grande palco per i tre show in maschera del ‘Carnevale della Magia’ da non perdere.

"Sempre più belli e curati per un colpo d’occhio meraviglioso nel cuore del paese – aggiunge Versari –. Merito della Pro Loco di Borgo Tossignano e del comitato Carnevale con la collaborazione dei bambini, dei genitori e dei docenti della scuola primaria".

Ma non è tutto. Mostra fotografica con gli scatti dell’associazione fotoculturale ‘G. Magnani’ e l’attesa esibizione-esposizione della scuola neo cromatica degli allievi del maestro Nevio Galeotti. Senza dimenticare la vendita dei piatti artistici con raffigurati i giochi di una volta. Vigilia di grandi lavori anche in cucina: "Pronti 7 quintali di maccheroni (ma in magazzino ce ne sono quasi una dozzina, ndr) e 9 paioli di ragù da 60 chili ognuno – conclude il presidente –. Una cinquantina di persone al lavoro con l’ingresso di tante nuove e giovani leve".