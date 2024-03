Giornate Fai, omaggio a Senna: percorso in Autodromo per ricordare Ayrton

Imola, 15 maggio 2024 – I 30 anni dalla morte di Ayrton Senna, vittima di un incidente alla curva del Tamburello durante le fasi iniziali del Gran premio di San Marino del 1° maggio 1994, vengono omaggiati anche dai gruppi locali del Fai – Fondo per l’ambiente italiano.

Nell’ambito delle ‘Giornate Fai di primavera’, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e alle storie inedite e inaspettate che custodisce, in programma sabato 23 e domenica 24 marzo, ci sarà infatti anche un percorso speciale in Autodromo dedicato all’indimenticato campione brasiliano.

Si tratta di "una visita della memoria, fra arte, velocità e natura", spiegano gli organizzatori. Il percorso, dal titolo ‘30 anni dalla morte di Ayrton Senna Da Kobra a Pierotti’, prende avvio appunto dal grande murale realizzato nel 2019 dall’artista brasiliano Kobra, dedicato al pilota di San Paolo, sulla facciata del museo Checco Costa, per concludersi poi con il monumento dedicato a Senna, in bronzo, opera dello scultore Stefano Pierotti e inaugurato nel 1997 all’interno del parco delle Acque minerali, di fronte al punto dell’incidente di tre anni prima. L’evento sarà occasione per ricordare anche il pilota austriaco Roland Ratzenberger, morto nello stesso weekend in uno schianto durante le qualifiche del 30 aprile.

“Fra questi due punti di partenza e arrivo, carichi di rimandi anche simbolici e fra loro complementari, per i materiali con i quali sono stati realizzati e per come è stato ‘ritratto’ Senna, si snoda un itinerario suggestivo", sottolineano i promotori dell’iniziativa. Orari: sabato 23 dalle 14.30 alle 18 e domenica 24 marzo dalle 10 alle 18. Durante le ‘Giornate Fai di primavera’ a tutti gli iscritti al Fai sarà concesso l’ingresso ridotto alla mostra fotografica Magic Ayrton Senna 1994-2024, che verrà inaugurata il 21 marzo (giorno di nascita del pilota che oggi avrebbe 64 anni) al museo San Domenico.

Il secondo luogo che verrà idealmente aperto dal Fai in occasione delle Giornate di primavera è la chiesa di Santo Stefano, adiacente al Monastero delle Clarisse (via Cavour), l’unico monastero di clausura imolese. Si potrà riscoprire un tesoro nascosto nel cuore della città antica e celato ancora oggi nel mistero della clausura attraverso la visita della chiesa. Orari: sabato 23 dalle 14.30 alle 17 e domenica 24 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16.30 (ultima visita alle 16).

Terza e ultima ‘apertura’ a cura del Fai, la chiesa di San Michele e convento dell’Osservanza. Sono situati subito fuori porta Montanara, nella zona anticamente denominata Ospedaletto, ora via Venturini. Per i visitatori delle ‘Giornate Fai di primavera’ si potrà accedere a un gioiello unico del XV secolo e si potranno visitare la chiesa di San Michele, i due chiostri interni e l’hortus conclusus. Orari: sabato 23 dalle 14.30 alle 18 e domenica 24 marzo dalle 10 alle 18. Venerdì 22 marzo: evento con arte, musica e cena prenotazione obbligatoria al 3920989076 (30 euro).