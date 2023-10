Baccanale tra mare e terra, in piazza vincono i sapori. E lunedì il Garganello d’oro

Imola, 29 ottobre 2023 – Laboratori, mostre, incontri e gli speciali menù in 38 ristoranti tra Imola e circondario. Prosegue a pieno ritmo il Baccanale 2023 ‘mediterraneo’, in programma fino a domenica 12 novembre. Tante e interessanti le opportunità per vivere a pieno la rassegna culturale ed enogastronomica.

Oggi in piazza Matteotti ultimo giorno di ‘Il mare a Imola’, l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale ‘CheftoChef emiliaromagnacuochi’. All’Isola del gusto, allestita nel centro della piazza, alle 10 Alfredo Antonaros condurrà in un viaggio mediterraneo con pescatori, cuochi e narratori, attraverso la "Chiacchierata gastronomica: pesci e liliacee, atavici abbinamenti", con Dario Picchiotti, chef ristorante Antica Trattoria di Sacerno.

Alle 11 di scena il laboratorio "Conoscere il pesce ‘fin da piccoli’, il buono fa bene", a cura dell’Associazione Arte.Na, con Marco Brancaleoni, medico nutraceutico. A seguire, alle 12 l’incontro "Facile da usare, buono da mangiare - "Pari dignità" tra i pesci dell’Alto Adriatico", con Roberto Casali, Ecopesce, Cesenatico. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, si parlerà di "Storie di genti e di pesci dell’Adriatico", dedicato ai dieci libri imperdibili per conoscere i nostri mari.

Nell’area gastronomica allestita nella piazza, dalle 20, quattro chef proporranno una selezione di piatti che vedranno protagonista il pesce dell’Alto Adriatico: Massimiliano Mascia del San Domenico di Imola propone la Polentina mantecata al formaggio di fossa con brodetto di pesci; Omar Casali del Maré di Cesenatico, Passatelli alle vongole trifolate, squacquerone, stridoli e limone bruciato, Martina Mosco di Apelle di Ferrara Taco con acquadelle marinate e zia ferrarese, Dario Picchiotti dell’Antica Trattoria di Sacerno di Calderara di Reno Tubettini tra mare e terra. A questi si aggiungeranno due chef imolesi: Michele Quitadamo della Vivanderia Note e Aromi con la Scrocchiatella con polpetta di tonno, stracciatella e gel arancia e bergamotto, e Mirko Maragno de Le 3 Marie con la Paranza dell’Adriatico. Sul palco, dalle 20, dj set con Nakomete.

Sempre oggi, dalle 9 alle 19, nella Galleria del centro cittadino e piazza Gramsci si svolgerà il Mercato delle erbe, in collaborazione con le associazioni Coldiretti Bologna, Cia Imola, Terra Viva Emilia Romagna e Confagricoltura Bologna. L’appuntamento (che si ripeterà anche domenica 12 novembre) è l’occasione per gli agricoltori del territorio imolese di presentare in una mostra mercato l’eccellenza dei prodotti agricoli del territorio.

Infine, domani alle 18, nel corso di un’iniziativa organizzata al centro giovanile Ca’ Vaina, il sindaco Marco Panieri conferirà il prestigioso premio ‘Garganello d’oro per la promozione della cultura del cibo’ allo street artist Cibo, al secolo Pier Paolo Spinazzè, autore dell’immagine ufficiale del Baccanale. Assegnato ogni anno, a partire dal 2003, a personaggi o enti che si distinguono nella promo zione della cultura del cibo, per la prima volta nella storia della manifestazione il premio viene consegnato a un illustratore.

"Le sue opere, vivide immagini di alimenti, vengono realizzate sui muri per coprire simboli e scritte d’odio, combattendole con la bellezza – sottolineano il sindaco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Proprio questo impegno sociale e questa dedizione alla cultura del bello, e del buono, hanno portato a questa scelta inedita".