Il Ringraziamento a Imola, agricoltura in festa: street food e laboratori

Imola, 25 ottobre 2023 – Tutto pronto per il tradizionale appuntamento autunnale, targato Coldiretti Bologna, con la ‘Giornata del Ringraziamento’ nel cuore del centro storico di Imola. Si tratta di un importante momento di riflessione e condivisione che, dal 1951, viene festeggiato dalla Coldiretti in tutta Italia con una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. La volontà è quella di rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione della nuova annata.

Il modo migliore per mettere in rilievo l’importanza del settore agricolo, con i suoi valori e le sue tradizioni, nel tessuto sociale ed economico della città. A maggior ragione in un periodo così delicato per il comparto stretto nella morsa di una crisi accentuata, alle latitudini romagnole, dai danni causati dalla devastante alluvione della scorsa primavera tra inondazioni, frane e smottamenti.

Si parte il 3 novembre, alle 20.30 al Teatro dell’Osservanza, con lo spettacolo teatrale ‘e Diretor d’la scola’ insieme alla compagnia ‘La Filodrammatica di Ortodonico’.

L’ingresso è a offerta libera per sostenere la ‘Missione Bukavu’ in Congo. Dalle 16 del giorno successivo, riflettori puntati su piazza Matteotti tra mercato di Campagna Amica, con vendita e degustazione di prodotti del territorio, e Street Food Agricolo a cura di diverse realtà locali. Ma anche la distribuzione delle gustose caldarroste, cotte fino a tarda serata dai volontari dell’associazione Marronai Alidosiani sul fuoco a legna, abbinante all’ottimo vin brulè. Un’iniziativa benefica, seguita da un intrattenimento musicale, con introiti destinati alle attività della Casa del Fanciullo di Imola.

Il clou domenica 5 novembre. Insieme alla conferma, per tutto l’arco della giornata, del mercato di Campagna Amica e dello Street Food Agricolo, spazio alla Santa Messa delle 9.30 alla Chiesa del Suffragio celebrata dal vescovo Giovanni Mosciatti. Un’ora più tardi previsto il rito della benedizione delle macchine agricole di oggi e di ieri insieme al saluto delle autorità. Una parentesi impreziosita dall’aperitivo offerto a tutti i presenti con degustazione di crostini al friggione di cipolla bianca di Medicina.

Dopo la pausa pranzo, ecco alle 15 il laboratorio di cucina ‘Storia delle verdure del nostro territorio’, all’Isola del Gusto allestita nella piazza, per un connubio tra piadina e verdure del mediterraneo curato dalla Fattoria didattica Romagnola. Quasi in parallelo lo spettacolo del gruppo folkloristico ‘Canterini e Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi’. Gran finale sulla scia delle sette note di Elena Cammarone e dei suoi solisti e, per i più piccoli, con la vena artistica da sviscerare nell’angolo dedicato fatto di giochi, disegni e colori. L’intera manifestazione è patrocinata dal municipio di Imola.