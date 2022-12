Il 2022 di Imola: dai vaccini alla festa della Formula Uno: un anno da ricordare

I momenti più importanti del 2022 a Imola

Imola, 31 dicembre 2022 – Dal via libera alla vaccinazione anti-Covid per i più piccoli al ritorno del derby di basket tra Virtus e Andrea Costa, passando per la partenza dei lavori per il completamento della Bretella e ovviamente i grandi eventi in Autodromo. Dieci foto ‘simbolo’ per raccontare dodici mesi, quelli appena trascorsi, caratterizzati dal pieno ritorno alla normalità dopo due anni di restrizioni. Un modo per salutare il 2022 imolese ripercorrendolo attraverso gli scatti più belli di Marco Isola. E per accogliere un 2023 che si spera sia ricco di soddisfazioni anche in riva al Santerno.

VACCINO L’apertura delle vaccinazioni anti-Covid per i bambini e la somministrazione delle dosi di richiamo per gli adulti segna l’inizio dell’anno. Sono di gennaio gli affollati open day organizzati dall’Ausl per spronare gli imolesi a proteggersi in vista di un 2022 finalmente libero dalle limitazioni. Al tempo stesso, non mancano purtroppo nemmeno in città gli inqualificabili attacchi no-vax contro centri vaccinali, scuole e sedi di sindacato.

BRETELLA Atteso da anni, il cantiere per il futuro completamento della Bretella, l’eterna incompiuta delle opere pubbliche imolesi, parte a inizio 2022. Bloccate per un periodo a causa del decesso del direttore dei lavori, le operazioni sono destinate a concludersi quest’anno con l’inaugurazione delle due rotonde attorno alle quali in futuro si snoderà l’ultimo tratto del collegamento nord-sud della città.

GUERRA Il 2022 riporta la guerra nel cuore dell’Europa. L’eco di quanto accade in Ucraina non può non arrivare anche a Imola. Tanti i profughi accolti sul territorio in questi mesi, tante le manifestazioni per la pace. Su tutte, da ricordare la fiaccolata di febbraio in piazza Matteotti con il sindaco Marco Panieri e il vescovo Giovanni Mosciatti.

ISOLA ECOLOGICA Il ritorno dei cittadini alla vita pubblica sfocia anche nelle proteste, come quelle che a febbraio accompagnano la presentazione del progetto per la costruzione di una nuova isola ecologica nel quartiere Montericco. Prima un sit-in sul posto nel quale dovrebbe sorgere l’impianto, poi un affollato incontro pubblico al centro sociale La Tozzona: due momenti diversi ma che terminano entrambi con la Giunta contestata come mai era successo da inizio mandato.

FORMULA 1 Il ritorno del Gran premio con il pubblico, dopo due anni a porte chiuse, era l’appuntamento più atteso dell’anno: i tifosi della Ferrari tornano in massa, come accaduto per due decadi e mezzo fino al 2006. Il weekend è sfortunato, ma la pioggia battente e una Red Bull scatenata rovinano solo in piccola parte una festa attesa a lungo e pronta a ripetersi il prossimo mese di maggio e poi almeno per altre due volte ancora fino al 2025.

NAVACCHIA Il 2022 si porta via Sergio Navacchia, papà della cantina Tre Monti, conosciuto e amato in città. Classe 1933, Navacchia nei primi anni Settanta aveva lanciato l’azienda vinicola sulle colline imolesi assieme alla moglie Thea. Dal 1989, anno della scomparsa di Thea, Sergio ha guidato l’azienda con i figli Vittorio e David. Prima di dedicarsi alla vigna, Navacchia ha passato 40 anni in Rai: negli ultimi tempi, prima della pensione, curava la trasmissione ‘Prima Pagina’.



IMOLESE Il 15 maggio, al termine della sfida senza appello contro la Pistoiese, i rossoblù del calcio si salvano all’ultimo respiro per il terzo anno consecutivo. E conquistano il diritto di iniziare la stagione successiva ancora in Serie C. Il presidente Antonio De Sarlo vende la società alcuni mesi dopo. Un passaggio tribolato, così come tutta l’esperienza dell’imprenditore campano alla guida del club oggi nelle mani del patron Giuseppe Deni.

CONCERTI Altra nota lieta nel 2022 da record per l’Autodromo. Apre Vasco Rossi il 28 maggio, poi arrivano i Pearl Jam il 25 giugno e infine Cesare Cremonini il 2 luglio. Un trittico forse irripetibile, allestito già nel 2019 (quando il progetto dei lavori allo stadio Dall’Ara di Bologna avevano convinto i promoter a guardare a Imola) e rimandato per due volte causa pandemia, in grado di calamitare oltre 200mila persone all’Enzo e Dino Ferrari.



CICLOVIA Tanto attesa, discussa e contestata, la ciclovia del Santerno viene inaugurata a luglio dopo anni di progetti, auspici e polemiche. Molto resta ancora da fare, ma intanto la ‘superstrada’ per le bici che collega Mordano a Castel del Rio è molto frequentata in estate.

BASKET Non solo calcio e motori. Il 2022 vede anche il bramato ritorno dopo 36 anni del derby di basket tra Virtus e Andrea Costa. L’antipasto è a settembre con la Supercoppa, mentre a inizio dicembre va in scena il match di campionato in un PalaRuggi gremito. Una festa per la tifoseria giallonera e per quella biancorossa. Una gioia per tutta la città che ritrova le sue due squadre di pallacanestro entrambe in serie B.