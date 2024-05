Alle 13 apre la Fan Zone. La ‘Chiave’ a Domenicali

Inizia oggi, con un prologo dedicato alla città, il lungo fine settimana della Formula 1. Questa mattina alle 9 il teatro comunale Ebe Stignani tornerà a ospitare l’iniziativa ‘Il coraggio di sognare’ che coinvolgerà circa 400 studenti delle scuole superiori imolesi (c’è anche la diretta su YouTube). Ci saranno Stefano Domenicali (amministratore delegato di Formula One); Kimi Antonelli (giovane pilota bolognese della Mercedes); Andrea Ferrari (preparatore atletico di Charles Leclerc); Riccardo Musconi (ingegnere Mercedes F1); Mario Isola (direttore Motorsport Pirelli); Rachele Somaschini (pilota di rally); Carlo Vanzini (giornalista Sky F1); modera Carolina Tedeschi.

"Oggi più che mai dobbiamo avvicinarci alle nuove generazioni, che cercano modelli e stimoli per creare il loro futuro – spiega Elena Penazzi, assessora all’Autodromo –. Abbiamo la possibilità, attraverso Imola, la Motor Valley e il suo ricco territorio, di trasmettere agli studenti le esperienze e gli esempi positivi: quest’anno avremo ospiti di primo livello, che ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale. Il Ceo della F1, piloti e figure di spicco del Motorsport, ingegneri e giornalisti si metteranno a disposizione dei giovani per raccontare l’importanza della formazione e soprattutto della passione e dell’impegno per raggiungere i propri sogni".

Alle 13 in Autodromo verrà poi inaugurata la Fan zone di via Malsicura, alle spalle delle tribune centrali del circuito. E solo per oggi sarà aperta anche a chi non ha il biglietto per il Gran premio. A partire dalle 14 saliranno sul palco alcuni protagonisti di Formula 2 e Formula 3: Enzo Fittipaldi, Franco Colapinto, Paul Aron, Luke Browing, Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli. L’incontro più importante alle 15 con Frederic Vasseur, team principal Scuderia Ferrari.

La seconda parte del pomeriggio sarà invece dedicata alla città con coinvolgimento della scuola di ballo Indipendance e la premiazione dei concorsi di disegno nelle scuole e di allestimento delle vetrine commerciali e delle aiuole di viale Dante.

Alle 18.30 si torna in centro storico: in Municipio, nella sala del Consiglio comunale, c’è infatti la cerimonia di consegna (rinviata nel 2023) della ‘Chiave della città’ a Domenicali.

"È un imolese che porta il nome di Imola alto nel mondo – dice di lui il sindaco Marco Panieri – e di questo siamo orgogliosi, riconoscendo la sua grande capacità, che lo accompagna fin dagli inizi della sua carriera, di mantenere un legame profondo con la sua città. Un grande manager Italiano, che dal 2020 è amministratore delegato di Formula 1. Imola ringrazia, omaggia e ammira la figura di Domenicali per l’esempio, la carriera e i valori che ha incarnato nel corso degli anni e che tuttora incarna, come professionista, manager e uomo".

Inizialmente in programma l’anno scorso, nell’ambito del 70esimo anno di attività dell’Autodromo e in occasione del Gp maggio 2023, la consegna venne poi rinviata a causa dell’alluvione che portò anche all’annullamento della gara. Da ricordare che nel 2004 l’amministrazione comunale ha assegnato a Domenicali il riconoscimento ‘Grifo città di Imola’. La cerimonia è a invito e aperta al pubblico, fino a esaurimento posti.