Arte e diritti delle donne, studenti in concorso

Il municipio di Casalfiumanese chiama tutti a raccolta per l’edizione numero 11 del concorso artistico e letterario ‘Dalle stalle alle stelle – Storie di donne attraverso i secoli’. Spazio alla promozione della creatività, sotto forma di scrittura, disegno e fotografia, in occasione delle prossime celebrazioni legate alla Festa della Donna. L’iniziativa è divisa in quattro sezioni, ciascuna per ogni fascia d’età, con alcuni temi a disposizione. Per gli alunni dalla terza alla quinta classe delle scuole primarie dell’abitato libero sfogo alla fantasia nella produzione di un elaborato incentrato sulla presenza e sul ruolo delle donne, anche del passato, all’interno delle comunità. Studenti degli istituti secondari di I° e II° grado focalizzati, a scelta, sulla figura della nonna, sull’analisi storica e letteraria dell’evoluzione dell’identità della donna all’interno della società o sull’eterno capitolo della lotta per le pari opportunità tra i sessi.

Per i più piccoli delle scuole dell’infanzia, ma anche delle prime due classi delle primarie, l’input alla creazione di un proprio immaginario di donna attraverso illustrazioni, parole e rime. Ma tutte le categorie si possono confrontare, in alternativa, con l’istantanea fotografica della propria donna ‘attraverso i secoli’. Il concorso, regolamento alla mano, è davvero aperto a tutti. Anche agli allievi residenti a Casalfiumanese ma in trasferta scolastica fuori dall’area comunale. Una partecipazione che, scegliendo di sviluppare il racconto di una ‘Donna di Casalfiumanese’, strizza l’occhio perfino ai giovani e agli adulti fuori dai confini paesani. Un bel modo per ampliare la platea ricettiva di quella campagna di sensibilizzazione portata avanti da tempo dalla giunta guidata dalla sindaca Beatrice Poli.

La prima cittadina casalese, va ricordato, è l’unica quota rosa tra gli amministratori con fascia tricolore del circondario imolese. Tante le iniziative partite dall’ente di piazza Cavalli per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute dalle donne nel corso dei secoli. E pure le discriminazioni e le violenze di cui sono state, e purtroppo sono ancora, oggetto in ogni parte del mondo. Gli elaborati, redatti in lingua italiana e inediti, andranno consegnati entro il 5 febbraio all’ufficio protocollo del municipio. Come? A mano, mezzo posta ordinaria, ma secondo i dettami del regolamento pubblicato sul sito web del comune, oppure tramite posta elettronica certificata ([email protected]). Tutti i lavori saranno esaminati da una giuria di esperti con giudizio insindacabile e inappellabile. Prevista, infine, la cerimonia di premiazione con tanto di consegna dei meritati riconoscimenti.