Finanziamento in arrivo. Al Comune 25mila euro per uno studio sul rilancio del centro

Mettere nero su bianco piani e strategie nel (difficile) tentativo di rilanciare il centro storico. Come? Valorizzandolo dal punto di vista turistico-commerciale e migliorandone l’accessibilità. Il Comune ha ricevuto un finanziamento regionale da 25mila euro, piazzandosi al primo posto della graduatoria stilata dall’ente di viale Aldo Moro, destinati alla realizzazione di uno studio di fattibilità (da 50mila euro complessivi) per la creazione di un "hub urbano".

Lo studio dovrà includere l’analisi del territorio, incluse le "dinamiche socioeconomiche e la rete commerciale locale". E ancora "valutare come le risorse disponibili possono valorizzare l’area dal punto di vista commerciale e turistico, considerando anche le attrazioni che ne definiscono l’identità". Secondi i piani della Regione, l’analisi dovrà inoltre "identificare le necessità di miglioramento in termini di accessibilità, mobilità sostenibile e qualità dell’ambiente urbano". E infine "considerare le opportunità per innovare e qualificare le imprese esistenti o nuove nell’area e valutare le possibilità di crescita e il bacino di utenza, sia per i servizi alla comunità sia per l’attrattività turistica". Prevista anche la creazione di un "percorso partecipato" con i soggetti interessati, vale a dire commercianti e associazioni di categoria.

Una volta completato lo studio di fattibilità, il Comune di Imola potrà quindi presentare la richiesta di riconoscimento dell’hub urbano entro il 31 marzo 2025, con la prospettiva di avviare il progetto nel corso del prossimo anno.

"Abbiamo aderito pertanto immediatamente al progetto degli hub innovativi della Regione perché riteniamo che sia un’altra azione concreta per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati seppure in un contesto storico che vede tutti i centri città alla ricerca di soluzioni contro l’abbandono e il degrado – commenta Pierangelo Raffini, assessore allo Sviluppo economico e al Centro storico –. Ritengo che il progetto sia stato considerato di valore, in quanto si è classificato tra i primi."

Più in generale, "crediamo fortemente nell’azione di rilancio del nostro centro storico al di là delle banali e fisiologiche polemiche che sorgono ogni tanto – prosegue l’assessore –. Stiamo recuperando tutti gli edifici pubblici dell’area e non solo, dismessi da anni, oltre all’arredo urbano. Siamo in attesa dalla Soprintendenza per procedere con il nuovo piano di illuminazione anche per piazza Matteotti e il centro. Stiamo cercando di inserire Imola nei circuiti nazionali e internazionali anche con eventi importanti nel centro città. L’interlocuzione con le associazioni di categoria e gli stessi imprenditori del commercio prosegue, insieme al sindaco Panieri".