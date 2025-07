Giardini San Domenico. Via libera della giunta al primo lotto dei lavori. Si parte da via Orsini

È un intervento atteso da anni. Lo invocano a gran voce residenti, commercianti e frequentatori del centro storico. È stato rimandato più volte, tra le proteste del comitato nato per chiedere maggiore attenzione per quel polmone verde a due passi dall’Orologio; ma ora finalmente l’iter potrebbe aver imboccato la strada giusta. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo, presentato da Area Blu, per la prima parte dell’agognata riqualificazione dei giardini di San Domenico. Prevista la sistemazione dell’area verde, dei percorsi, delle aiuole e dei camminamenti, con installazione di nuove finiture superficiali a verde e di arredi urbani.

Dopo che in passato la Giunta aveva candidato invano il progetto ai bandi del Pnrr, nei mesi scorsi si è deciso che le operazioni saranno suddivise in due stralci funzionali. Il primo ha un quadro economico complessivo di 450mila euro; il secondo di oltre un milione.

Nel primo caso, l’iter è decisamente più avanti: c’è già da tempo la copertura finanziaria e, alla luce di questo via libera al progetto esecutivo, si può ipotizzare di vedere gli operai al lavoro a breve una volta affidato, nel giro di qualche mese, il cantiere. Per quanto riguarda invece l’ulteriore lotto di interventi, per ora il progetto viene approvato solo in linea tecnica e al suo finanziamento si penserà in una fase successiva.

Al disco verde di questi giorni si è arrivati dopo che, a fine 2023, la Giunta aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall’Università di Bologna, in attuazione di un accordo di cooperazione tecnico-scientifica sottoscritto tempo prima con il Comune.

L’intervento consiste, come già accennato, nel nuovo disegno per il giardino con il completo rifacimento dei percorsi e delle aiuole a verde. In particolare, il primo stralcio riguarderà l’area Sud del giardino, dalla via Quarto, la porzione tra la chiesa dei Santi Niccolò e Domenico e la via Orsini, fino al confine con l’area esterna di pertinenza del bar; il secondo stralcio interesserà invece la parte Nord tra il complesso monumentale e la via Cavour.

Secondo i piani della Giunta, che ha recepito le indicazioni arrivate nel tempo dalla Soprintendenza, "verrà implementata la componente arborea, arbustiva e prativa nel rispetto del senso storico del luogo, dei manufatti e delle attività presenti". La pavimentazione in asfalto verrà invece "sostituita completamente con pavimenti permeabili", mentre nella parte di fronte al museo San Domenico è prevista una "pavimentazione in lastre di pietra arenaria", con la rimozione della fontana presente che "consentirà l’utilizzo dello spazio per attività culturali legate al museo e al ristorante". Infine, in programma anche la ridefinizione degli elementi di arredo, la ristrutturazione degli impianti di irrigazione e l’inserimento di nuovi lampioni.

Il progetto così come illustrato ha già avuto l’ok del comitato Amici di San Domenico, che da tempo si batte per la riqualificazione dell’area, e ormai un anno e mezzo fa aveva incontrato il sindaco Marco Panieri proprio nel tentativo di imprimere un’accelerazione al piano tanto atteso.