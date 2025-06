Lavori in via Corbari. E dal 16 ripartono quelli in via Dei Frati

Proseguono i lavori a Modigliana nel cantiere di via Corbari: dopo il rifacimento della rete fognaria e dei sottoservizi, domani inizierà l’asfaltatura nel tratto compreso tra l’incrocio con via Casadei e piazza Oberdan. Lunedì 16 riprenderanno poi i lavori nel primo tratto di via Dei Frati, intervento che fu interrotto a seguito degli eventi alluvionali del settembre dell’anno scorso. Si procederà con la realizzazione dei micropali, della platea stradale in cemento armato e dell’asfaltatura, per riaprire la strada entro il mese di agosto.

Nel periodo dei lavori, per consentire ai residenti l’accesso a via Dei Frati, verrà installato l’impianto semaforico nel guado di via Nenni, ripristinato dopo l’evento alluvionale dello scorso settembre. L’accesso sarà possibile a senso unico alternato.