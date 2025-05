Il GP di Imola visto dall’alto: spopola l’emozione da vertigine / Video

Imola, 18 maggio 2025 – Cosa si prova a vedere la Formula 1 a 40 metri d'altezza? Spopola la visione delle monoposto dall'alto. Non solo con la ruota panoramica che affaccia sulla tribuna centrale, a pochi metri dall'opera che ricorda Ayrton Senna. Non solo nelle immagini dei numerosi elicotteri che sorvolano il tracciato e con i droni che, con il loro occhio cibernetico, inquadrano l'Enzo e Dino Ferrari e Imola dall'alto.

Ma anche con l'emozione, fra imbragature e meccanismi oliati, della Dinner in the sky (video), che dal 2019 percorre l'Italia. Grande curiosità e file per fare colazione in the sky, la colazione in cielo grazie a una gru ipertecnologica, con Sebastiano Caridi, il più grande pasticciere d'Italia del 2015, tra club sandwich, pancakes e maritozzi.

Un'occasione raccolta anche dallo chef pluristellato Igles Corelli, che presto replicherà con le cene in darsena a Ferrara. Imola in questi giorni è letteralmente presa d'assalto e, anche se potrebbe essere l'ultima edizione del Gp visto il contratto in scadenza, l'assalto dei tifosi non si placa. Sabato inoltre ha fatto capolino pure Ronaldo, il fenomeno del calcio. Che dal Brasile è arrivato sul Santerno, terra legatissima prima a Nelson Piquet, poi a Ayrton Senna e a Barrichello.