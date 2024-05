Lo Stignani si rinforza. Ok all’aria condizionata. C’è il piano esecutivo: "Un comfort in più"

I lavori di realizzazione dell’impianto di raffrescamento del teatro comunale Ebe Stignani compiono un ulteriore passo in avanti. La Giunta ha infatti già approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. E ora dal Comune è arrivato anche il via libera, in linea tecnica, al piano esecutivo redatto sempre da Area Blu.

L’importo dei lavori, finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, è di oltre 82mila euro a base di gara, a fronte di un quadro economico complessivo di 235mila euro. In particolare, l’intervento consiste nella realizzazione dell’impianto di raffrescamento per lo Stignani con collocazione della macchina refrigeratrice nel cortile interno. Il primo lotto riguarda solo esclusivamente l’acquisto delle macchine e la realizzazione di tutte le opere impiantistiche necessarie al completo funzionamento dell’impianto.

"Grazie al generoso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, il teatro Ebe Stignani potrà godere dei benefici di un impianto di aria condizionata – commenta Giacomo Gambi (nella foto), assessore alla Cultura –. L’installazione dell’aria condizionata non solo migliorerà il comfort del pubblico ma faciliterà anche un maggiore utilizzo del teatro durante i mesi più caldi dell’anno. Questo importante intervento consentirà al teatro di continuare a essere un luogo di incontro e di spettacolo per tutti i cittadini di Imola, in tutte le stagioni".

La partenza delle operazioni è ormai imminente. "Insieme con Area Blu e le imprese incaricate, faremo tutto il possibile per completare i lavori il più rapidamente possibile", assicura Gambi. E conclude: "Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine alla Fondazione per il suo continuo sostegno costante nel promuovere la cultura e le arti nella nostra comunità, anche con l’impegno nel migliorare le strutture culturali della nostra comunità".

La 50esima stagione di prosa dello Stignani partirà il 20 novembre. Sul palco il Re Lear di William Shakespeare, con Elio De Capitani, Elena Ghiaurov ed Elena Russo Arman per la regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia.

Nel frattempo, prosegue il nutrito pacchetto di visite guidate gratuite domenicali a teatro, che accompagnerà gli appassionati non solo negli spazi normalmente accessibili al pubblico durante gli spettacoli, ma anche in quelli di solito riservati agli addetti ai lavori ed estremamente affascinanti per comprendere quello che accade dietro le quinte. Proprio per consentire l’accesso anche in queste zone più nascoste del teatro, il gruppo dei visitatori sarà contenuto a un massimo di 30 partecipanti.

Ecco le domeniche in cui lo Stignani aprirà le porte per le visite guidate: 2 e 9 giugno; 15 e 22 settembre; 6 e 13 ottobre. Le visite – della durata di un’ora e mezza circa – si svolgeranno sia di mattina alle 10.30 sia nel pomeriggio alle 16.30. Per iscriversi basta inviare un’email a visiteteatro@comune.imola.bo.it indicando il nome dei partecipanti e un recapito telefonico.