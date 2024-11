Obbligo per i padroni di cani: "L’urina va lavata con acqua"

Ormai da troppo tempo le vie del centro storico emanano cattivo odore e ospitano, loro malgrado, deiezioni canine e tracce di urina lasciate da amici a quattro zampe colpevoli solo di avere proprietari pigri e maleducati. E così la Giunta, allineandosi a quanto già accade in altre città vicine (vedi Faenza), ha deciso di modificare il regolamento di polizia urbana.

In particolare, verrà inserito un articolo nel quale sarà previsto l’obbligo, per chi accompagna animali in giro per la città, di portare sempre con sé un sacchetto e una bottiglietta d’acqua per la raccolta degli escrementi e la pulizia. La novità è stata annunciata l’altra sera in Consiglio comunale dall’assessore al Centro storico, Pierangelo Raffini, intervenuto in risposta a una sollecitazione di Renato Dalpozzo (lista civica Cappello).

"È un problema culturale e di educazione civica come quello dell’abbandono dei rifiuti – la premessa di Raffini –. Uso un’iperbole: potremmo avere uno Stato di polizia, ma non risolveremmo comunque il problema. Abbiamo le guardie ambientali metropolitane che intervengono su segnalazione. E una polizia commerciale molto presente nei giorni di mercato, quando bisogna seguire l’abbandono dei rifiuti in quel frangente".

Ma siccome "non viviamo in un altro mondo", per dirla con l’assessore, anche a Palazzo si sono accorti della necessità di intervenire su questo fronte per migliorare il decoro urbano e tutelare residenti e frequentatori del centro storico.

"Abbiamo un regolamento di polizia urbana che fa riferimento al Circondario – ricorda Raffini –. E io avevo già proposto in Giunta e fatto inserire in questo regolamento un articolo, il 29, dove al punto 4 c’è scritto che bisogna portare con sé, esibendola su richiesta degli organi di vigilanza, attrezzatura per la pulizia costituita da almeno un sacchetto impermeabile monouso per la raccolta delle deiezioni solide degli animali e da una bottiglietta d’acqua per diluire quelle liquide. Il problema e la necessità sono risaputi, e abbiamo già provveduto a segnalare questa mancanza. Il regolamento è però arrivato proprio nel periodo in cui ci sono state le elezioni nel circondario; e per questo non è ancora stato approvato. Lo sarà a breve".

Soddisfatto Dalpozzo, che dal punto di vista formale aveva presentato una mozione per impegnare la Giunta a intervenire per risolvere il problema, documento respinto però dall’Aula (come quasi sempre accade quando le istanze arrivano dai banchi dell’opposizione) a causa dell’astensione della maggioranza.

"Sono contento che ci sia l’attenzione dell’amministrazione a questo problema – è la replica del civico –. Auspico a questo punto che il provvedimento venga approvato al più presto e, di conseguenza, siano emanate le direttive per l’applicazione del regolamento".