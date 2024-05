Uno show di beneficenza. Fresi insieme agli studenti

I bambini suonano per i bambini. Show di beneficenza domenica prossima, il 26 maggio, al teatro comunale Ebe Stignani. Un evento unico in cui i ragazzi dell’Innocenzo da Imola Ensemble, composto da una quarantina di giovanissimi interpreti, suonano affiancando la voce del noto attore Stefano Fresi, nel concerto dal titolo ‘I sing ammore e altre storie’, che propone una carrellata di grandi successi, dalle canzoni italiane più famose a brani tratti da film animati. L’incasso sarà interamente devoluto all’assistenza dei bambini che patiscono terribili condizioni di vita in Ucraina e a Gaza tramite Unicef.

Fresi sarà accompagnato dall’Innocenzo da Imola Ensemble, preparato e diretto dai docenti e musicisti Massimo Ghetti, Annalisa Mannarini, Letizia Ragazzini, Stefano Stalteri, Marco Trebbi e Luigi Zardi. L’Innocenzo da Imola ensemble nasce all’interno del corso musicale dell’Istituto comprensivo numero 2, scuola media Innocenzo da Imola a indirizzo musicale. L’istituto ha ottenuto tantissimi riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali nelle categorie musica d’insieme e solisti, e collabora assiduamente con alcune importanti realtà musicali del territorio. Nel corso degli anni, inoltre, la scuola ad indirizzo musicale, costituita dalle classi di percussioni, pianoforte, sassofono e tromba, ha svolto un’intensa attività concertistica esibendosi in importanti teatri e sale da concerto.

Fresi è un compositore, un cantante e un musicista; e solo in seguito si cimenta anche nella recitazione. Nato 1974 a Roma, è la passione per il teatro e la musica a spingerlo pian piano verso il cinema. Nel 2014 la consacrazione con Smetto quando voglio, diretto da Sydney Sibilla. Diventa il caratterista più apprezzato e talentuoso del cinema italiano e firma numerose interpretazioni di particolare spessore. Collabora inoltre con diverse scuole di musica e tiene seminari di composizione. Come compositore ha affiancato molti nomi importanti del cinema italiano come Giuseppe Tornatore, Gigi Proietti, Attilio Corsini, Leone Pompucci, Anna Negri, Davide Luchetti e Riccardo Grandi.

L’evento è realizzato in collaborazione con Comune, teatro Stignani, scuola Innocenzo da Imola e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Ingresso: platea 12 euro; palchi 10; loggione 7. Biglietti ridotti 50% per i bambini fino a 12 anni. Prevendite su Vivaticket.

Programma: Henry Mancini Lujon (Slow Hot Wind) (solo orchestra); Gualtiero Malgoni/Fred Buscaglione Guarda che luna; Giuseppe Previde Massara/Giorgio Calabrese I sing ammore; Fred Buscaglione/Leo Chiosso Eri piccola; Jerome Kern /Otto Harbach Smoke gets in your eyes; Fred Buscaglione/Leo Chiosso Teresa non sparare; Henry Mancini The Pink Panther (La pantera rosa) tema (solo orchestra); Elton John/Tim Rice Hakuna Matata (Ho doppiato Pumba!) dal film Il Re Leone; Tony Renis/ Alberto Testa Quando quando quando; Alan Menken/ Howard Ashman Un amico come me (La Canzone del Genio) dal film Aladdin; Renato Carosone/ Nicola Salerno Tu vo’ fa l’americano; Franco Migliacci/Domenico Modugno Nel blu dipinto di blu (Volare).